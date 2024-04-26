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Ислам Исмоилов: "Сборная Азербайджана сейчас играет лучше"

Азербайджанский футбол
Новости
26 Апреля 2024 09:52
Ислам Исмоилов: "Сборная Азербайджана сейчас играет лучше"

«Матч с Азербайджаном выдался тяжелым. Мы даже потеряли свою игру после первого гола».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Узбекистана U-17 Ислам Исмоилов.

Специалист высказал свое мнение об игре турнира развития УЕФА с Азербайджаном:

"Однако во втором тайме игроки показали тот футбол, который мы хотели. С этим соперником мы встречались и в прошлом году. Сборная Азербайджана сейчас играет лучше. Соперник показывает хороший, красивый футбол. Мы всегда просим игроков прессинговать. Наша философия - атакующий футбол. Для нас не имеет значения, забьем ли мы гол на первой или на последней минуте».

Отметим, что сборная Узбекистана забила голы на 4-й и 89-й минутах матча.

İdman.biz

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