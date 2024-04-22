Еще один потенциальный соперник "Карабаха" в Лиге Чемпионов

Определился еще один потенциальный соперник «Карабаха» в первом квалификационном этапе Лиги чемпионов.
Как сообщает İdman.biz, «Виртус» стал четвертым возможным соперником чемпиона Азербайджана.
Этот клуб выиграл чемпионский титул в Сан-Марино. Клуб попадет в корзину нессеянных до жеребьевки.
Поэтому «Виртус» является потенциальным конкурентом «Карабаха», который является сеяным, как и «Паневежис», «Ордабасы» и «Викингур». А сильнейший в Венгрии - «Ференцварош» находится в одной корзине с агдамским клубом.
Сеяные
«Ференцварош» (Венгрия)
«Карабах» (Азербайджан)
«Слован» (Словакия)
ХИК (Финляндия)
«Флора» (Эстония)
«Клаксвик» (Фарерские острова)
Шэмрок Роверс (Ирландия)
Несеяные
«Паневежис» (Литва)
«Ордабасы» (Казахстан)
«Викингур» (Исландия)
«Виртус» (Сан-Марино)
Неопределенные
ТНС (Уэльс)
РФС (Латвия)
«Динамо» (Батуми, Грузия)
«Динамо» (Минск, Беларусь)
Отметим, что в первом квалификационном раунде сразятся 30 команд.
İdman.biz