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Еще один потенциальный соперник "Карабаха" в Лиге Чемпионов

Азербайджанский футбол
Новости
22 Апреля 2024 09:21
Еще один потенциальный соперник "Карабаха" в Лиге Чемпионов

Определился еще один потенциальный соперник «Карабаха» в первом квалификационном этапе Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, «Виртус» стал четвертым возможным соперником чемпиона Азербайджана.

Этот клуб выиграл чемпионский титул в Сан-Марино. Клуб попадет в корзину нессеянных до жеребьевки.

Поэтому «Виртус» является потенциальным конкурентом «Карабаха», который является сеяным, как и «Паневежис», «Ордабасы» и «Викингур». А сильнейший в Венгрии - «Ференцварош» находится в одной корзине с агдамским клубом.

Сеяные

«Ференцварош» (Венгрия)
«Карабах» (Азербайджан)
«Слован» (Словакия)
ХИК (Финляндия)
«Флора» (Эстония)
«Клаксвик» (Фарерские острова)
Шэмрок Роверс (Ирландия)

Несеяные
«Паневежис» (Литва)
«Ордабасы» (Казахстан)
«Викингур» (Исландия)
«Виртус» (Сан-Марино)

Неопределенные

ТНС (Уэльс)
РФС (Латвия)
«Динамо» (Батуми, Грузия)
«Динамо» (Минск, Беларусь)

Отметим, что в первом квалификационном раунде сразятся 30 команд.

İdman.biz

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