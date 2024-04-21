22 Апреля 2024
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“Vur Cup”: “Vikings” победил и вышел в плей-офф, 16 голов от "Landau Lions" - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
21 Апреля 2024 22:32
“Vur Cup”: “Vikings” победил и вышел в плей-офф, 16 голов от "Landau Lions" - ФОТО

Состоялся третий тур чемпионата U-19 "Vur Cup", организованного АФФА и АМФ.

Как сообщает İdman.biz, в рамках третьего тура соревнований, организованных с участием 16 команд в 4 группах, было проведено 8 игр.

“Vur Cup”

III тур

Группа А

“BMS Goats” - "Ada Black Rose" - 2:2

UNEC - “Glodemia” - 1:3

Турнирная таблица: “Glodemia” – 9 очков (разница мячей +11), “Ada Black Rose” – 4 (-1), “BMS Goats” – 4 (-3), UNEC – 0 (-7).

Предыдущие игры:

UNEC – “Ada Black Rose” – 0:3
“Glodemia” – “BMS Goats” – 5:0

“Ada Black Rose” - “Glodemia” – 2:6
UNEC - “BMS Goats” – 5:7

Группа B

"ABC Lions" - "Vikings" - 2:4

“Xarı bülbül” - "Roof Academy" - 1:4

Турнирная таблица: "Roof Academy FC" - 6 (+5), “Vikings” - 6 (-2), "ABC Lions" - 3 (-1), “Xarı bülbül” - 3 (-2),

Предыдущие игры:

“Roof Academy FC” - “Vikings” - 7:1
“Xarı bülbül” - “ABC Lions” - 4:1

“Vikings” - “Xarı bülbül” – 4:2
“ABC Lions” - “Roof Academy FC” – 5:1

Группа С

"Land of Fire" - "Landau Lions" - 2:16

"MYC Tigers" - "Kuley City" - 8:3

Турнирная таблица: "MYC Tigers" - 7 (+19), “Landau Lions” - 7 (+18), “Kuley City” - 3 (-5), “Land of Fire” - 0 (-32).

Предыдущие игры:

“Land of Fire” - “Kuley City” - 1:5
“Landau Lions” - “MYC Tigers” - 4:4

“Kuley City” - “Landau Lions” – 1:5
“MYC Tigers” - “Land of Fire” – 14:0

Группа D

"Elitar" - "Rage" - 5:2

"134 Wamers" - "Chudori" - 1:2

Турнирная таблица: “Elitar” - 7 (+7), “134 Warmers” - 4 (0), “Rage FC” - 3 (-3), “Chudori” - 0 (-4).

Предыдущие игры:

“Chudori” - “Elitar” – 1:5
“134 Warmers” - “Rage FC” – 2:1

“Chudori” – “Rage FC” - 1:2
“Elitar” - “134 Warmers” - 1:1

По регламенту в 1/4 финала вышли первые 2 команды из каждой группы. Матчи плей-офф состоят из двух матчей. Финал турнира состоится 9 июня.

Отметим, что основная цель турнира - привлечение молодежи к здоровому образу жизни, дистанцирование ее от вредных привычек, усиление пропаганды среди них спорта во имя здоровой окружающей среды и здорового будущего.

İdman.biz

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