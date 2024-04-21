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Махмуд Гурбанов: "Если кто-то так говорит, пусть приводит факты" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
21 Апреля 2024 12:58
Махмуд Гурбанов: "Если кто-то так говорит, пусть приводит факты" - ВИДЕО

«Я не сторонник восхваления молодых игроков. В этом случае в следующем туре они либо получают красную карточку, либо вспоминаются в негативном ключе».

İdman.biz сообщает, что об этом заявил бывший игрок сборной Азербайджана по футболу Махмуд Гурбанов, который был гостем программы "İdman Bizdə".

50-летний эксперт оценил уровень игроков Премьер-лиги:

«Мой любимый игрок - Эмин Махмудов. В этом году он также играет очень плохо. Еще я бы выделил Торала Байрамова и Эльвина Джафаргулиева из «Карабаха», Сабухи Абдуллазаде из «Сумгаита». В последнее время старых и нынешних игроков часто сравнивают. Но если нет результата, это неправильно. Если они добьются успеха как сборная Грузии, я приду, первым сравню и похвалю их».

Гурбанов не согласен с мнением, что нынешняя сборная является сильнейшей за все время:

«Кто говорит, что нынешняя сборная сильнее предыдущей? Я с этим не согласен. Тот, кто это говорит, должен представить факты. Ренат Дадашов - воспитанник Германии, Рамиль Шейдаев - воспитанник российской футбольной школы. В то время, когда мы играли, у многих игроков были предложения. Нам тогда просто было сложно играть за границей. Речь шла об АФФА. Если тебя хотели купить, не все зависело от тебя. На тот момент некоторые играли в России, Израиле, Саудовской Аравии и Турции. Теперь АФФА предоставляет условия для желающих играть за границей. Но у нас нет игроков в тех чемпионатах, которые нам нужны. К сожалению, их очень мало. У меня нет никаких претензий к игрокам. Если нынешний состав силен и они выйдут в финальную часть, я соглашусь. Даже если они сыграют в чемпионатах Италии, Испании и Германии, я с этим буду согласен».

Эмин Ага

İdman.biz

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