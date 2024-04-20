Матиас уходит из "Нефтчи"?

ЧФР планирует реформы, чтобы вернуть себе гегемонию в румынском футболе.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на местную прессу, после поражения от «Фарула» со счетом 1:5 на повестке дня - назначение на пост главного тренера Дэна Петреску.

Специалист, принесший ЧФР 5 чемпионств подряд в сезонах 2018/22, в настоящее время без работы и близок к возвращению в свой бывший клуб. Даже известны трансферные планы Петреску.

Первые шаги специалиста - устранение проблем в обороне, и в этом плане первым трансфером ожидается Юри Матиас. Петреску будет просить о переходе защитника «Нефтчи», трансфер которого он осуществил в свое время из «Газ-Метана». Хотя контракт защитника с бакинским клубом рассчитан до лета 2025 года, ЧФР готов вести переговоры о его покупке.

Отметим, что Юри приехал в Азербайджан из ЧФР, где выступал с февраля 2022 года по июнь 2023 года.

İdman.biz