"Габала" против чемпиона, битва за еврокубки в Зире

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут две игры XXXI тура.

Как сообщает İdman.biz, оба матча состоятся в столице.

Чемпион «Карабах» встретится с «Габалой» на своем поле. В случае проигрыша габалинцев они займут последнее место в турнирной таблице вне зависимости от результатов матчей этого и последних туров.

В Зире встретятся «Зира» и «Нефтчи», претендующие на путёвки в еврокубки. Победившая сторона будет иметь большое преимущество в поединке между командами, расположенными на соседних местах с разницей в одно очко.

Отметим, что в первой игре тура «Сумгаит» победил на выезде «Туран Товуз» со счетом 4:1.

Азербайджанская Премьер-лига

XXXI тур

20 апреля

16:30. «Карабах» – «Габала».

Главный судья: Фарид Гаджиев

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

19:00. «Зира» — «Нефтчи».

Главный судья: Ингилаб Мамедов

Стадион спорткомплекса Зира

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