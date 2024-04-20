"Габала" против чемпиона, битва за еврокубки в Зире

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут две игры XXXI тура.
Как сообщает İdman.biz, оба матча состоятся в столице.
Чемпион «Карабах» встретится с «Габалой» на своем поле. В случае проигрыша габалинцев они займут последнее место в турнирной таблице вне зависимости от результатов матчей этого и последних туров.
В Зире встретятся «Зира» и «Нефтчи», претендующие на путёвки в еврокубки. Победившая сторона будет иметь большое преимущество в поединке между командами, расположенными на соседних местах с разницей в одно очко.
Отметим, что в первой игре тура «Сумгаит» победил на выезде «Туран Товуз» со счетом 4:1.
Азербайджанская Премьер-лига
XXXI тур
20 апреля
16:30. «Карабах» – «Габала».
Главный судья: Фарид Гаджиев
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
19:00. «Зира» — «Нефтчи».
Главный судья: Ингилаб Мамедов
Стадион спорткомплекса Зира
İdman.biz