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"Габала" против чемпиона, битва за еврокубки в Зире

Азербайджанский футбол
Новости
20 Апреля 2024 09:27
"Габала" против чемпиона, битва за еврокубки в Зире

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут две игры XXXI тура.

Как сообщает İdman.biz, оба матча состоятся в столице.

Чемпион «Карабах» встретится с «Габалой» на своем поле. В случае проигрыша габалинцев они займут последнее место в турнирной таблице вне зависимости от результатов матчей этого и последних туров.

В Зире встретятся «Зира» и «Нефтчи», претендующие на путёвки в еврокубки. Победившая сторона будет иметь большое преимущество в поединке между командами, расположенными на соседних местах с разницей в одно очко.

Отметим, что в первой игре тура «Сумгаит» победил на выезде «Туран Товуз» со счетом 4:1.

Азербайджанская Премьер-лига
XXXI тур
20 апреля
16:30. «Карабах» – «Габала».
Главный судья: Фарид Гаджиев
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

19:00. «Зира» — «Нефтчи».
Главный судья: Ингилаб Мамедов
Стадион спорткомплекса Зира

İdman.biz

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