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Рашад Садыхов: "Если будут предложения из России и Турции, постараюсь их оценить" - ВИДЕО - ФОТО

Азербайджанский футбол
Интервью
19 Апреля 2024 10:27
Рашад Садыхов: "Если будут предложения из России и Турции, постараюсь их оценить" - ВИДЕО - ФОТО

Интервью главного тренера "Зиры" Рашада Садыхова сайту İdman.biz

- Как идет подготовка к игре, которую вы проведете против «Нефтчи» в 31-м туре Премьер-лиги?

– Учитывая, что приближается конец сезона, на нас оказывается большое давление. Но игроки и тренеры, мы стараемся изо всех сил, чтобы это давление не коснулось нас. В следующем туре нас ждет игра против «Нефтчи». Соперник улучшает свою игру от матча к матчу. В последнем матче мы увидели уверенную игру против «Араз-Нахчывана». Мы находимся на соседней позиции в турнирной таблице. Между нами разница в 1 балл. Постараемся сделать все возможное, завершить игру с хорошим результатом и победить. Но как пройдет встреча, предсказать сложно. Потому что перед нами историческая команда. Есть хорошо сформированная команда и опытный тренер.

- Вы сказали, что на вас оказывается давление. Но то, что вы не выигрываете уже 7 матчей, будет дополнительным давлением на «Нефтчи»? Вы говорили об этом с игроками?

- Мы говорили об этом с игроками, между собой. Если вы помните последние игры, которые мы провели на «Нефтчи Арене», то в этих матчах мы доминировали. Мы не смогли воспользоваться теми возможностями, которые у нас были. «Нефтчи» одержал победу, воспользовавшись одним созданным им шансом. Вообще, матч, завершившийся дома со счетом 1:1, для нас был сложнее. Трудно заранее предсказать матчи с «Нефтчи».

– Вы хорошо начали сезон, но позже в клубе случился спад. В последних матчах вы производите уверенное впечатление. Как вы настроили команду?

- Мы работали по одной программе, делали одну и ту же работу. Даже когда не выигрывали, были игры, которыми я остался доволен. Были матчи, в которых мы побеждали, и я был недоволен командой. Нас, тренерский штаб, нельзя удовлетворить одним результатом. Поэтому мы стараемся анализировать матч и устранять проблемы в плане игры еще до результата. Если нет результата и игра хорошая, мы стараемся не доставлять игрокам дискомфорта. Но сколько бы мы ни думали об этих моментах, на футболистов всегда влияет результат. Был еще один момент, который меня тоже беспокоил. Мы не могли победить, не могли забить. К счастью, игроки не были разочарованы. Мы все еще продолжаем играть в турнире, боремся за медали.

- После длительного перерыва мы снова наблюдали на поле Араза Абдуллаева. Что вы думаете о его игре?

- Талант Абдуллаева известен всем. Он хороший футболист, если сосредоточится на работе. Он может принести пользу любой команде. Достаточно, чтобы он уделял внимание футболу и был внимательным.

- После матча с "Сумгаитом" вы сказали, что заинтересованы в работе за рубежом. В каких лигах вы хотели бы поработать?

– Честно говоря, будучи футболистом я не думал ни о каком предложении из-за пределов страны, но когда поступало, старался его оценить. Тренерская карьера немного другая, но об этом еще можно подумать, если будет предложение от лиг России и Турции, из близлежащих стран.

- В последнее время ходили слухи, что количество команд в чемпионате может быть увеличено. Как вы к этому относитесь?

- За каждым решением есть отрицательные и положительные стороны. Мы можем потерять такую ​​команду, как «Габала», когда одна команда упадет, а другая поднимется, если их численность не увеличится. Неизвестно, как они вернутся в Премьер-лигу через год. С другой стороны, если мы продолжим придерживаться принципа, согласно которому никто не уходит и никто не остается, это тоже потерпит неудачу. Мы уже несколько лет видим, что особого интереса к лиге это не добавляет. Допустим, придут 2 команды из низшей лиги, это может изменить принцип и систему проведения чемпионата. Не знаю, насколько это будет эффективно или нет. Или другой момент - готовы ли выйти в высшую лигу 2 команды? Это вызывает вопрос. Я определенно не думаю, что мы готовы к системе из 14 команд. Я хочу, чтобы в нашем чемпионате было 18-20 команд, играли в 2 круга. Но со временем нам придется к этому прийти. Сейчас я считаю, что мы на правильном пути, количество команд постепенно увеличивается, качество не снижается. Мы должны принять решение, которое не нанесет вреда нашему футболу и нашим клубам. Руководство АФФА сделает все возможное и придаст импульс нашему футболу.

Эмин Ага

İdman.biz

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