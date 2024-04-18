Тур, который может определить последнего в Азербайджанской Премьер-лиге

Завтра стартует XXXI тур Премьер-лиги Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что трехдневный тур может уточнить название команды, которая вылетит в I лигу.

Вполне возможно, что "Габала" займет последнее место за 5 туров до финиша. Если аутсайдер, у которого 16 очков, проиграет "Карабаху", то "Кяпаз" не должен проиграть "Сабаху", чтобы сохранить свое место в Премьер-лиге. Если гянджинцы заработают одно очко, то они станут недосягаемыми для подопечных Кахабера Цхададзе.

Ничья может не помешать "Габале" занять 10-е, последнее место. Если «красно-черные» наберут одно очко в матче с «Карабахом», то домашняя победа «Кяпаза» отправит подопечных Цхададзе в первую лигу. Потому что в этом случае "Габала" проигрывает в индивидуальных играх "Араз-Нахчывану", которого может нагнать. Независимо от результата гянджинского клуба, «Габала» должна выиграть этот тур, чтобы не занять 10-е место.

Отметим, что хотя команда, занявшая последнее место в чемпионате, должна быть переведена в I дивизион, существует высокая вероятность увеличения количества участников лиги.

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