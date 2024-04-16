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Гурбан Гурбанов обогнал Роберто де Дзерби

Азербайджанский футбол
Новости
16 Апреля 2024 17:35
Гурбан Гурбанов обогнал Роберто де Дзерби

Объявлен новый список лучших главных тренеров мира.

Как сообщает İdman.biz, изменилась позиция единственного азербайджанского тренера Гурбана Гурбанова, входящего в число 500 самых влиятельных специалистов планеты.

Главный тренер "Карабаха" поднялся на 138-е место в мировом рейтинге. 52-летний специалист с 1670 очками обошел известного тренера Роберто де Дзерби. Итальянский тренер «Брайтона» опустился со 138-го места на 143-е.

Главный тренер черногорского «Нефтчи» Миодраг Божович занимает 195-е место в списке с 1616 очками. Он сохранил свою позицию по сравнению с предыдущим списком.

Отметим, что таблицу возглавляет тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с 2228 очками.

İdman.biz

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