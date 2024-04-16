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Объявлено время игры "Карабах" - "Нефтчи"

Азербайджанский футбол
Новости
16 Апреля 2024 14:36
Объявлено время игры "Карабах" - "Нефтчи"

Объявлен график игр двух туров Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Время и место проведения матчей XXXIII и XXXIV туров утверждены. Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «CBC Sport».

Азербайджанская Премьер-лига
XXXIII тур
4 мая (суббота)
«Кяпаз» - «Сумгаит»
Товузский городской стадион, 16:30

«Карабах» - «Нефтчи»
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, 19:30

5 мая (воскресенье)
«Туран Товуз» - «Зира»
Товузский городской стадион, 16:30

«Араз-Нахчыван» - «Сабах»
Лив Бона Деа Арена, 19:00

6 мая (понедельник)
«Сабаил» - «Габала»
«АСКО Арена», 19:00

XXXIV тур
10 мая (пятница)
«Нефтчи» - «Кяпаз»
«Нефтчи Арена», 19:00

11 мая (суббота)
«Араз-Нахчыван» - «Туран Товуз»
«Лив Бона Деа Арена», 17:00

«Зира» - «Карабах».
Стадион спорткомплекса «Зира», 19:30

12 мая (воскресенье)
"Габала" - "Сабах"
Габалинский городской стадион, 17:00

«Сумгаит» - «Сабаил»
Сумгаитский городской стадион имени М.Гусейнзаде, 19:30

İdman.biz

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