Объявлено время игры "Карабах" - "Нефтчи"

Объявлен график игр двух туров Премьер-лиги Азербайджана.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.
Время и место проведения матчей XXXIII и XXXIV туров утверждены. Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «CBC Sport».
Азербайджанская Премьер-лига
XXXIII тур
4 мая (суббота)
«Кяпаз» - «Сумгаит»
Товузский городской стадион, 16:30
«Карабах» - «Нефтчи»
Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, 19:30
5 мая (воскресенье)
«Туран Товуз» - «Зира»
Товузский городской стадион, 16:30
«Араз-Нахчыван» - «Сабах»
Лив Бона Деа Арена, 19:00
6 мая (понедельник)
«Сабаил» - «Габала»
«АСКО Арена», 19:00
XXXIV тур
10 мая (пятница)
«Нефтчи» - «Кяпаз»
«Нефтчи Арена», 19:00
11 мая (суббота)
«Араз-Нахчыван» - «Туран Товуз»
«Лив Бона Деа Арена», 17:00
«Зира» - «Карабах».
Стадион спорткомплекса «Зира», 19:30
12 мая (воскресенье)
"Габала" - "Сабах"
Габалинский городской стадион, 17:00
«Сумгаит» - «Сабаил»
Сумгаитский городской стадион имени М.Гусейнзаде, 19:30
İdman.biz