Команде Рамиля Шейдаева могут присудить техническую победу

Техническая победа может быть присуждена «Коджаэлиспору», за который выступает азербайджанский футболист Рамиль Шейдаев.

Как сообщает İdman.biz, причина в том, что "Гиресунспор" выпустил на поле игрока, имени которого не было в заявке на участие.

В 29-м туре 1-й турецкой лиги команда-соперник допустила ошибку в матче, завершившемся победой «Коджаэлиспора» со счетом 2:0. На 85-й минуте матча в составе «Гиресунспора» на поле вышел Фуркан Арда Кабаджа. Поскольку его имени не было в заявке, ожидается, что "Гиресунспору" присудят техническое поражение со счетом 0:3.

Отметим, что Рамиль Шейдаев в этом матче открыл счет на 8-й минуте матча. Это был первый гол нападающего сборной Азербайджана в составе команды.

İdman.biz