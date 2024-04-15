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3 случая в истории "Карабаха": "Кяпаз", "Шамкир" и "Сабах"…

Азербайджанский футбол
Новости
15 Апреля 2024 16:09
3 случая в истории "Карабаха": "Кяпаз", "Шамкир" и "Сабах"…

«Сабах» прервал беспроигрышную серию чемпиона Азербайджана.

"Сабах" прервал 7-матчевую победную и 18-матчевую беспроигрышную серию чемпиона Азербайджана «Карабаха».

Как сообщает İdman.biz, последний матч, в котором агдамский клуб не одержал победу в Премьер-лиге Азербайджана, был в матче с тем же соперником.

В обоих матчах «Сабах» забил 3 гола в ворота "Карабаха". Довольствовавшиеся ничьей 3:3 в XXII туре столичные футболисты победили в XXX-ом туре - 3:2.

«Сабах» стал третьей командой за 32-летнюю историю чемпионатов Азербайджана, забившей 3 и более голов "Карабаху" в двух матчах подряд. До сих пор было 3 таких случая. Дважды «Кяпаз» и один раз «Шамкир» показали результативность в матчах подряд против «Карабаха».

Гянджинский клуб дважды победил в 1994 году со счетом 4:1. В 1998 году эти результаты были другими - 3:2 и 3:0. Победы «Кяпаза» были зафиксированы в двух разных сезонах того же года. То же самое произошло и в матчах с «Шамкиром», который дважды забил три и более голов "Карабаху" в сезоне 2001/02, в конце 2001 года - 5:1 и 3:1.

İdman.biz

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