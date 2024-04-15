"Я не ждал этого от "Карабаха"

«Игра началась с сюрприза. Гол на первой минуте сломал «Араз-Нахчыван».

Об этом İdman.biz заявил бывший главный тренер «Араз-Нахчыван» Азер Багиров.

39-летний тренер оценил первое испытание Эльмара Бахшиева на посту главного тренера регионального представителя. Он отметил, что у представителя Нахчывана были шансы в проигранной «Нефтчи» встрече со счетом 0:3:

«Во время матча «Араз-Нахчыван» пришел в себя. По ходу встречи они также заставили соперника сидеть в своей штрафной. Зная команду, могу смело сказать, что, несмотря на счет, они играли в футбол. Ход матча удалось изменить, но «Нефтчи» поменял стратегию и начал играть на контратаках. У нахчыванской команды были шансы. Если бы они могли использовать эти эпизоды, результат мог бы быть другим».

Багиров также прокомментировал поражение «Карабаха» от «Сабаха» со счетом 2:3:

«Поскольку команда Гурбана Гурбанова официально выиграла чемпионат, похоже, она не может показать всю свою силу. Иногда случаются ситуации, когда игроки чувствуют себя «сытыми». Это можно увидеть больше у Абдуллы Зубира. Матч получился очень интересным для болельщиков. Было много голов, была интенсивность. Я не ожидал, что «Карабах» проиграет. По крайней мере, я думал, что будет ничья».

По его словам, одним из самых интересных матчей тура стал матч между «Габалой» и «Туран Товузом» (1:2).

Багиров заявил, что основная причина поражения команды Кахабера Цхададзе - центральная линия:

"Камбек «Туран Товуза» был интересным. Говорят, что вратарь ошиблася в эпизодах с пропущенными голами товузцев. Но я так не думаю. Кристоф Атангана спасал команду во многих эпизодах. Центр поля, позиции под номерами «6» и «8» стали основной причиной поражения «Габалы». Эти позиции были слабыми в плане обороны».

Отметим, что «Карабах» лидирует с 72 очками после 30 туров. «Нефтчи» занимает второе место с 47 баллами, «Зира» - третье, отставая на одно очко.

Эмин Ага

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