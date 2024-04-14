Второй тур “Vur Cup”: победа “Vikings”, 14 безответных голов от “MYC Tigers”! - ФОТО

Состоялся второй тур чемпионата U-19 "Vur Cup", организованного АФФА и АМФ.

Как сообщает İdman.biz, в рамках второго тура соревнований, организованных с участием 16 команд в 4 группах, было проведено 8 игр.

“Vur Cup”

II тур

Группа А

“Ada Black Rose” - “Glodemia” – 2:6

UNEC - “BMS Goats” – 5:7

Турнирная таблица: “Glodemia” – 6 очков (разница мячей +9), “Ada Black Rose” – 3 (-1), “Ada Black Rose” – 3 (-3), UNEC – 0 (-5).

Предыдущие игры:

UNEC – “Ada Black Rose” – 0:3

“Glodemia” – “BMS Goats” – 5:0

Группа B

“Vikings” - “Xarı bülbül” – 4:2

“ABC Lions” - “Roof Academy FC” – 5:1

Турнирная таблица: «Roof Academy FC» - 3 (+3), “Vikings” - 3 (-4), “Xarı bülbül” - 3 (+1), «ABC Lions» - 3 (+1)

Предыдущие игры:

“Roof Academy FC” - “Vikings” - 7:1

“Xarı bülbül” - “ABC Lions” - 4:1

Группа С

“Kuley City” - “Landau Lions” – 1:5

“MYC Tigers” - “Land of Fire” – 14:0

Турнирная таблица: «MYC Tigers» — 4 (+14), “Landau Lions” — 4 (+4), “Kuley City” — 3 (0), “Land of Fire” — 0 (-18).

Предыдущие игры:

“Land of Fire” - “Kuley City” - 1:5

“Landau Lions” - “MYC Tigers” - 4:4

Группа D

“Chudori” - “Elitar” – 1:5

“134 Warmers” - “Rage FC” – 2:1

Турнирная таблица: “Elitar” — 4 (+4), “134 Warmers” — 4 (+1), “Rage FC” — 3 (0), “Chudori” — 0 (-5).

Предыдущие игры:

“Chudori” – “Rage FC” - 1:2

“Elitar” - “134 Warmers” - 1:1

По регламенту в 1/4 финала выйдут первые 2 команды из каждой группы. Матчи плей-офф состоят из двух матчей. Финал турнира состоится 9 июня.

Отметим, что основная цель турнира - привлечение молодежи к здоровому образу жизни, дистанцирование ее от вредных привычек, усиление пропаганды среди них спорта во имя здоровой окружающей среды и здорового будущего.

İdman.biz