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"Габала" проиграла, "Нефтчи" против "Араз-Нахчывана" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
13 Апреля 2024 19:02
"Габала" проиграла, "Нефтчи" против "Араз-Нахчывана" - ВИДЕО

Сегодня пройдут очередные игры в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, во второй день XXX тура состоятся 2 матча.

День начался в Габале. Аутсайдер чемпионата принял «Туран Товуз». "Габала" открыла счет, но не смогла сохранить преимущество.

«Нефтчи», которому необходимо победить, чтобы подняться на второе место, встретится с «Араз-Нахчываном» на своем поле. Это будет первая игра гостей под руководством Эльмара Бахшиева.

Отметим, что тур завершится завтра.

Азербайджанская Премьер-лига

ХХХ тур

13 апреля (суббота)

16:30. «Габала» – «Туран Товуз» - 1:2

Гол: Айюб Аллаш (49); Алекс Соуза (82), Белайди Пуси (90+5)

Главный судья: Рауф Джабаров

«Габала»: 13. Кристоф Атангана, 2. Илькин Гыртымов, 34. Урфан Аббасов (к), 5. Рауф Гусейнли, 12. Ниджат Алиев, 7. Эмиль Сафаров, 30. Шахин Шахнияров, 20. Билель Ауашерия, 4. Лукас Африка, 9. Айюб Аллаш, 72. Усама Халайла

Резервные игроки: 1. Рашад Азизли, 36. Эльмаддин Султанов, 11. Асиф Мамедов, 71. Санан Агаларов, 25. Ибрагим Рамазанов, 77. Окан Тахмезли, 27. Эшгин Ахмедов, 10. Клесио Баук, 19. Самуэль Теттех, 17. Яови Акакпо, 53. Эльнур Ибрагимов

Главный тренер: Кахабер Цхададзе

«Туран Товуз»: 13. Айдын Байрамов, 4. Шахрияр Алиев (к), 10. Хаял Наджафов, 77. Фарид Набиев, 2. Исмаил Зульфугарлы, 15. Эммануэль Хакман, 7. Луис Пачу, 25. Денис Марандичи, 6. Бруно Гонсалвес, 11. Айхан Гусейнов, 21. Алекс Соуза

Резервные игроки: 1. Тарлан Ахмедлы, 85. Кямал Байрамов, 3. Тарлан Гулиев, 14. Славик Алхасов, 39. Садык Гулиев, 88. Фаиг Гаджиев, 70. Мазахир Мамедзаде, 55. Рауль Мамедов, 57. Джавид Гасымов, 97. Садик Шафиев, 9. Белайди Пуси, 80. Отто Джон

Главный тренер: Айхан Аббасов

Габалинский городской стадион

19:00. «Нефтчи» – «Араз-Нахчыван» - 1:0

Гол: Брайан Морено (1)

Главный судья: Алияр Агаев

«Нефтчи»: 93. Рза Джафаров, 8. Эмин Махмудов (к), 14. Эдди Исрафилов, 17. Рахман Гаджиев, 19. Азер Салахлы, 4. Марк Тамаш, 99. Эрвин Коффи, 44. Юри Матиас, 9. Андре Шиньяшики, 88. Брайан Морено, 77. Егор Богомольский

Резервные игроки: 1. Иван Бркич, 95. Раван Кязимов, 2. Гара Гараев, 7. Азер Алиев, 91. Агададаш Сальянский, 16. Лукас Мелано, 22. Резиуан Мирзов, 6. Диего Вальдес, 20. Альфа Конте.

Главный тренер: Миодраг Божович

«Араз-Нахчыван»: 12. Кристиан Аврам, 10. Орхан Алиев (к), 39. Турал Байрамлы, 3. Туран Манафов, 2. Абдулла Рзаев, 29. Вандерсон Мело, 23. Нуно Родригес, 42. Кадири Мохаммед, 14 Мико Кузманович, 4. Игорь Рибейро, 27. Нуман Курдич

Резервные игроки: 91. Семир Буквич, 6. Вадим Абдуллаев, 7. Ниджат Сулейманов, 22. Эльчин Мустафаев, 17. Ильдар Алекперов, 55. Замик Алиев, 88. Тугай Ализаде, 11. Рамин Насирли, 13. Мирали Ахмедов, 9. Элвис Машике

Главный тренер: Эльмар Бахшиев

«Нефтчи Арена»

Бомбардиры: Олавио Жуниньо («Карабах») - 17 голов, Александр Рамалингом («Сабаил») - 11 голов, Яссин Бензия («Карабах») - 11 голов.

1

Карабах

29

23

3

3

81-26

72

2

Зира

30

12

10

8

26-18

46

3

Сумгаит

30

11

11

8

28-33

44

4

Нефтчи

29

12

8

9

36-30

44

5

Туран Товуз

30

11

9

10

46-40

42

6

Сабах

29

11

7

11

39-35

40

7

Сабаил

29

10

8

11

42-46

38

8

Араз-Нахчыван

29

8

8

13

28-39

32

9

Кяпаз

29

8

6

15

32-54

30

10

Габала

30

4

4

22

21-58

16

İdman.biz

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