"Этот сезон - один из самых интересных, которые я видел в чемпионате Азербайджана" - ВИДЕО

"Уровень чемпионата Азербайджана очень низкий. Здесь мы больше атакуем".

İdman.biz сообщает, что об этом заявил игрок "Карабаха" Торал Байрамов, побывавший в гостях у "İdman Bizimlə".

По его словам, несмотря на недостатки, нынешний сезон отличается от других:

"Конечно, в нашем чемпионате тоже не бывает легких игр. Но когда мы играем в Европе, нам приходится тратить больше сил, особенно в последние пятнадцать минут матча. В целом могу сказать, что этот сезон - один из самых интересных, которые я видел в чемпионате Азербайджана. Это видно по турнирной таблице. Мы выиграли чемпионат, но между командами, идущими после нас, идет острая конкуренция. Надеюсь, что в ближайшие годы у нас будет более интересный чемпионат».

Отметим, что "Карабах" стал чемпионом Азербайджана за 8 туров до завершения Премьер-лиги.

Айтадж Сахяд

İdman.biz