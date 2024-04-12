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"Этот сезон - один из самых интересных, которые я видел в чемпионате Азербайджана" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
12 Апреля 2024 10:59
"Этот сезон - один из самых интересных, которые я видел в чемпионате Азербайджана" - ВИДЕО

"Уровень чемпионата Азербайджана очень низкий. Здесь мы больше атакуем".

İdman.biz сообщает, что об этом заявил игрок "Карабаха" Торал Байрамов, побывавший в гостях у "İdman Bizimlə".

По его словам, несмотря на недостатки, нынешний сезон отличается от других:

"Конечно, в нашем чемпионате тоже не бывает легких игр. Но когда мы играем в Европе, нам приходится тратить больше сил, особенно в последние пятнадцать минут матча. В целом могу сказать, что этот сезон - один из самых интересных, которые я видел в чемпионате Азербайджана. Это видно по турнирной таблице. Мы выиграли чемпионат, но между командами, идущими после нас, идет острая конкуренция. Надеюсь, что в ближайшие годы у нас будет более интересный чемпионат».

Отметим, что "Карабах" стал чемпионом Азербайджана за 8 туров до завершения Премьер-лиги.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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