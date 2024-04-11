Футболист "Карабаха": "Никто не верил, что я забью столько голов" - ВИДЕО

«Поскольку я защитник, никто не верил, что я забью столько голов».

İdman.biz сообщает, что об этом заявил игрок "Карабаха" Торал Байрамов, принявший участие в передаче "İdman Bizimlə".

Он заявил, что доволен своей игрой в этом сезоне:

«В каждой команде есть свои пенальтисты. Я благодарен своему главному тренеру, что он доверяет мне и я исполняю пенальти. В этом году мы заработали много пенальти. Я благодарен за это Жуниньо и другим моим товарищам по команде. Я реализовал двенадцать пенальти из тринадцати. Также забивал голы во время игры. Этот сезон стал для меня успешным».

Отметим, что Байрамов забил 9 голов в Премьер-лиге и 3 раза - в Лиге Европы. Торал также отличился в сборной.

Айтак Сахяд

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