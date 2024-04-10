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Чем запомнилась Алиша Леманн в Баку?

Азербайджанский футбол
Новости
10 Апреля 2024 15:00
Чем запомнилась Алиша Леманн в Баку?

IFFHS огласила интересные моменты, зафиксированные в матчах отборочного раунда женского чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает İdman.biz, прошедший в Баку матч Азербайджан-Швейцария не остался незамеченным.

Встреча на «Далга Арене» ознаменовалась двумя юбилеями. Визит в Баку стал особенным событием для Алиши Леманн, которая является рекордсменкой женского футбола, собравшая 17 миллионов подписчиков в социальных сетях.

Алиша сыграла свою 50-ю игру в составе сборной. Ее подруга по команде Луана Бюлер сыграла сотую игру в Баку.

Отметим, что в этом матче сборная Швейцарии одержала победу со счетом 4:0.

İdman.biz

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