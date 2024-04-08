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Эльмар Бахшиев в "Араз-Нахчыване" - ОФИЦИАЛЬНО

Азербайджанский футбол
Новости
8 Апреля 2024 15:39
Эльмар Бахшиев в "Араз-Нахчыване" - ОФИЦИАЛЬНО

Эльмар Бахшиев назначен главным тренером клуба «Араз-Нахчыван».

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Сегодня со специалистом был подписан контракт, после чего главный тренер, которого членам команды представило руководство клуба, вывел команду на первую тренировку.

Тренерский состав также изменился. Помощниками тренера назначены Хагани Мамедов и Расим Рамалданов.

Отметим, что за свою футбольную карьеру Бахшиев носил форму клубов «Хазар Университети», «Интер», «Хазар-Лянкяран», «Нефтчи» и «Габала» и в составе сборной Азербайджана провел более 30 игр. Специалист, который был главным тренером «Габалы», выиграл Кубок Азербайджана.

İdman.biz

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