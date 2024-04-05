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УЕФА выплатил азербайджанским клубам 648 тысяч евро

Азербайджанский футбол
Новости
5 Апреля 2024 11:37
УЕФА выплатил азербайджанским клубам 648 тысяч евро

Азербайджанские клубы получили очередную выплату от УЕФА.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Эти средства были выплачены из-за игроков, выступавших в отборочном раунде чемпионата Европы и Лиги наций в составах своих национальных сборных. 647 тысяч 643 евро, выделенные УЕФА азербайджанским клубам, были переведены на счета клубов при посредничестве АФФА:

Самая крупная выплата у "Карабаха". "Кяпаз" и "Шамахы" получили меньше всего средств.

«Араз-Нахчыван» - 21 тысяча 954 евро
«Шамахы» - 7 тысяч 318
«Габала» - 47 тысяч 567
«Кяпаз» - 7 тысяч 318
«Нефтчи» - 109 тысяч 770
«Зира» - 43 тысячи 908
«Туран Товуз» - 14 тысяч 636
«Карабах» - 219 тысяч 540
«Сабах» - 135 тысяч 383
«Сабаил» - 25 тысяч 613
«Сумгаит» - 14 тысяч 636

İdman.biz

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