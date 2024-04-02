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Определены новые члены Исполкома АФФА - ИМЕНА

Азербайджанский футбол
Новости
2 Апреля 2024 11:31
Определены новые члены Исполкома АФФА - ИМЕНА

Определен новый состав Исполкома АФФА.

Как сообщает İdman.biz, выборы прошли в рамках очередной отчетно-выборной конференции ассоциации.

На мероприятии было заявлено 13 членов Исполнительного комитета. В состав комитета вошли новоизбранный президент АФФА Ровшан Наджаф, Самед Гурбанов, Фарид Мансуров, Хаял Джафаров, Гурбан Гурбанов, Магсуд Адыгозалов от Общественного объединения «Профессиональная футбольная лига», Эльшад Насиров, Балакиши Гасымов, Сархан Гаджиев от Общественного союза региональных футбольных федераций, Конуль Мехтиева, Заур Ахундов от Общественного союза общественных футбольных организаций, Ульви Мансуров и Лейла Халилова-Рзазаде от Общественного объединения «Федерации полевого футбола» .

Отметим, что после конференции планируется первое заседание нового состава Исполкома.

İdman.biz

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