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Ровшан Наджаф избран новым президентом АФФА

Азербайджанский футбол
Новости
2 Апреля 2024 11:18
Ровшан Наджаф избран новым президентом АФФА

Сегодня был избран новый президент АФФА.

Как сообщает İdman.biz, новый руководитель организации был объявлен на очередной отчетно-выборной конференции АФФА.

На мероприятии главой ассоциации был избран президент ГНКАР Ровшан Наджаф. Он стал 4-м президентом в истории АФФА.

Основанную в 1992 году организацию возглавляли Фуад Мусаев (1992-2003), Рамиз Мирзоев (2003-07) и Ровнаг Абдуллаев (2008-24). В 2007-08 годах эта должность была временно закреплена за Эльшадом Насировым.

Отметим, что на Конференции также будут избраны члены Исполнительного комитета и вице-президенты.

İdman.biz

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