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Джанни Инфантино: "Мы всегда вели переговоры о том, как развивать футбол в Азербайджане"

Азербайджанский футбол
Новости
2 Апреля 2024 11:17
Джанни Инфантино: "Мы всегда вели переговоры о том, как развивать футбол в Азербайджане"

«За 16 лет деятельности вы осуществили большую работу».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино на отчетно-выборной конференции АФФА посредством видеосвязи.

По словам руководителя организации, за прошедшие годы азербайджанский футбол изменился и добился больших успехов:

"Вы также принимали матчи "Серии ФИФА". Мы всегда вели переговоры о том, как развивать футбол в Азербайджане. Вы добились больших успехов в женском футболе. ФИФА добилась больших успехов в мировом масштабе. «Азербайджан - страна, признанная и поддерживаемая ФИФА».

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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