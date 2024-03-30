2 гола в матче "Сабаил" - "Туран Товуз", победа "Зиры" - ВИДЕО

Сегодня прошли очередные игры в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, матчи второго дня XXVIII тура состоялись в Баку.

В обоих матчах сошлись соседи по турнирной таблице . "Сабаил" принял "Туран Товуз". В бакинском дерби встретились "Сабах" и "Зира".

Отметим, что тур завершится завтра.

Азербайджанская Премьер-лига

XXVIII тур

30 марта (суббота)

16:30. «Сабаил» – «Туран Товуз» – 1:1

Голы: Педро Нуну, 21 - Фарид Набиев, 45+4 (п.)

Главный судья: Раван Хамзазаде

«Сабаил»: 1. Салахат Агаев, 74. Юсиф Набиев (к), 17. Рафаэль Магеррамли, 11. Руфат Абдуллазаде, 88. Вальдемар Алмейда, 4. Ади Мехремич, 9. Александр Рамалингом, 27. Педро Нуно, 55. Нир Бардеа, 21. Анас Наджа, 7. Мади Кета

Резервные игроки: 12. Гусейнали Гулиев, 25. Ниджат Мамедзаде, 6. Джабир Амирли, 15. Вугар Гасанов, 18. Сулейман Ахмедов, 19. Самир Абдуллаев, 38. Зейнаддин Абдурахманов, 34. Талех Гараев, 16. Эмин Рустамов, 77. Аюб Масика, 3. Сильвен Десландес, 14. Сулейман Аллуш

Главный тренер: Шахин Диниев

«Туран Товуз»: 13. Айдын Байрамов, 10. Хаял Наджафов, 77. Фарид Набиев, 2. Исмаил Зульфугарлы, 5. Родерик Миллер (к), 23. Алехандро Серрано, 15. Эммануэль Хакман, 7. Луис Пачу, 25. Денис Марандичи, 6. Бруно Гонсалвес, 21. Алекс Соуза

Резервные игроки: 1. Тарлан Ахмедлы, 85. Камал Байрамов, 3. Тарлан Гулиев, 4. Шахрияр Алиев, 14. Славик Алхасов, 39. Садик Гулиев, 88. Фаиг Гаджиев, 70. Мазахир Мамедзаде, 97. Садик Шафиев, 9. Белайди Пуси, 80. Отто Джон, 11. Айхан Гусейнов

Главный тренер: Айхан Аббасов

«АСКО Арена»

19:00. «Сабах» – «Зира» – 0:1

Гол: Руан Ренато (24)

Главный судья: Эльчин Масиев

«Сабах»: 55. Ниджат Мехбалиев, 4. Эльвин Джамалов (к), 9. Анатолий Нуриев, 8. Аяз Гулиев, 2. Амин Сейдиев, 5. Рахман Дашдамиров, 7. Боян Летич, 18. Давид Волков, 70. Джесси Секидика, 3. Джон Ирасабал, 28. Кахим Пэррис

Запасные игроки: 1. Юсиф Иманов, 16. Рустам Самигуллин, 17. Теллур Муталлимов, 6. Абдулах Хайбулаев, 40. Рауф Рустамли, 53. Фахри Мамедли, 15. Кристиан да Силва, 24. Маруан Хадуди, 14. Исхак Бельфодил, 44. Софиан Чакла, 19. Эммануэль Апе, 27. Ярл Маргарита

Главный тренер: Крунослав Рендулич

«Зира»: 97. Тьяго Силва, 32. Кисмат Алиев (к), 20. Исмаил Ибрагимли, 16. Фуад Байрамов, 29. Джейхун Нуриев, 9. Владислав Кулач, 4. Руан Ренато, 44. Дмитриос Чантакиас, 15. Пьер Зебли, 6. Эльдар Гулиев, 19. Салифу Сума

Резервные игроки: 41. Анар Назиров, 50. Салим Гашимов, 17. Араз Абдуллаев, 8. Илькин Мурадов, 10. Рахим Садыхов, 21. Гаджиага Гаджилы, 66. Парвиз Азадов, 5. Стефан Ака, 24. Сезар Меза Колли, 70 Исса Джибрила, 23. Рафаэль Уциг, 28. Аббас Ибрагим

Главный тренер: Рашад Садыгов

«Банк Республика Арена»

1 Карабах 28 22 3 3 77-24 69 2 Нефтчи 28 12 7 9 35-29 43 3 Зира 28 11 9 8 22-18 42 4 Сабах 28 11 7 9 39-33 39 5 Сумгаит 27 10 9 8 26-32 39 6 Сабаил 28 10 8 10 40-42 38 7 Туран Товуз 28 9 9 10 42-39 36 8 Араз-Нахчыван 27 8 8 11 27-36 32 9 Кяпаз 28 7 6 15 30-53 27 10 Габала 28 4 4 20 20-52 16

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 17 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 11, Орхан Алиев ("Араз-Нахчыван"), Яссин Бензия ("Карабах") - 9.

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