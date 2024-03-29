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Жуниньо: "Я не ожидал раннего чемпионства"

Азербайджанский футбол
Интервью
29 Марта 2024 23:15
Жуниньо: "Я не ожидал раннего чемпионства"

Нападающий «Карабаха» Олавио Жуниньо поделился с журналистами впечатлениями от завоеванного чемпионства.

İdman.biz представляет интервью бразильского футболиста.

- Какие у вас впечатления от первого чемпионства, выигранного в "Карабахе"?

- На самом деле, помимо моего первого титула в «Карабахе», это еще и мой первый титул как профессионального спортсмена. Это доставляет мне дополнительную радость и счастье.

- Ожидали ли вы столь раннее чемпионство?

- Перед каждым сезоном клуб ставит перед собой цели. Это результат проделанной работы. Честно говоря, я не ожидал чемпионства так рано. Но у нас был план.

– Правда ли, что вам поступали предложения от французских клубов?

- У меня нет информации об этом. Если есть такие возможности, этими вещами занимается мой агент. Он приедет в Баку и даст мне необходимую информацию. Лично у меня нет никакой информации.

İdman.biz

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