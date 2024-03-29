10 ожиданий от нового президента АФФА - СПИСОК

2 апреля пройдет Отчетно-выборная конференция АФФА.

İdman.biz сообщает, что на мероприятии будет выбран 4-й президент организации.

Единственным кандидатом на эту должность является глава ГНКАР Ровшан Наджаф. Он заменит своего предшественника на посту президента этой организации Ровнага Абдуллаева.

Серьезные изменения в ассоциации произойдут не только в руководстве, но и Исполнительном комитете и других высоких должностях. Время покажет, приведет ли это к изменениям в нашем футболе.

Ожидания и надежды от нового руководства АФФА высоки. Яшар Султанов, бывший член исполкома организации, на своей странице в Фейсбук представил список того, что ожидается от Ровшана Наджафа:

1. С учетом опыта и практических показателей ведущих футбольных стран мира должна быть подготовлена и представлена в соответствующие структуры новая, полностью современная, реалистичная, функциональная и гибкая программа всестороннего, устойчивого и продуктивного развития футбола в стране.

2. Административные и спортивные учреждения страны, особенно муниципалитеты и местные исполнительные органы, должны быть непосредственно вовлечены в реализацию данной программы. В структуры и Исполком АФФА следует привлекать талантливых, влиятельных, богатых по карьерной лестнице людей, обладающих особыми управленческими навыками, профессиональных спортивных журналистов, имеющих отношение к футболу и спорту, создавая подходящие условия для их активной деятельности.

3. Стратегия и цель национального первенства должны быть четко определены, результаты соответствующих периодов должны быть тщательно проанализированы, траектория развития или упадка должна быть четко видна. В Премьер-лиге легионерский лимит не должен превышать 4 человека, и должна быть создана максимальная возможность для участия местных футболистов. Политике национализации следует положить конец, как в клубах, так и на национальном уровне, следует предотвращать подобные ситуации. Чтобы снизить степень зависимости клубов от любых финансовых доноров и спонсоров, необходимо оказать им поддержку в повышении их профессионального статуса, преобразовании в коммерческие структуры или общества акционеров, а также оказать юридическую помощь для полноценного создания профессионального института.

4. Для подготовки высококвалифицированного тренерского состава необходимо организовать интенсивные курсы, использовать местные ресурсы и привлечь иностранных экспертов. Подготовка новых, молодых тренеров должна стать приоритетом в качестве стратегической цели для будущего нашего национального футбола.

5. В целях восстановления исторических традиций отечественной школы судейства нам следует в полной мере использовать существующий потенциал, создать специально оборудованную школу при АФФА, организовать постоянные курсы и учебные встречи, привлекая наших судей-ветеранов, имеющих международные звания и титулы.

6. Исключительное значение имеет создание института футбольного менеджмента, играющего особую роль в поиске молодых и талантливых футболистов, их презентации, перспективной стратегии развития и мотивации, который является одним из главных функционеров современного футбола. Без этого института возможности молодых талантов построить успешную карьеру, а национальных футболистов жить легионерской жизнью весьма ограничены.

7. На основании презентации АФФА Кабинетом Министров должна быть подготовлена специальная программа, разработаны механизмы совместной реализации и контроля по обеспечению стадионами и игровыми площадками всех населенных пунктов. Такие футбольные соревнования должны проводиться в каждом селе. В целях проведения региональных и местных турниров по футболу, проведения эффективной селекционной работы необходимо увеличить число местных, действующих учреждений и сотрудников Региональной федерации футбола, а каждый без исключения населенный пункт Азербайджана должен быть обеспечен футбольными соревнованиями. Независимо от места проживания, каждого ребенка необходимо знакомить с визуальным футболом, а живой футбол приносить в его деревни и дворы. Каждый областной центр должен быть обеспечен современным стадионом с натуральным травяным покрытием, отвечающим современным требованиям, включая вспомогательные поля. В новой программе развития должно быть отражено строительство новых стадионов на территориях, входящих в Бакинскую городскую агломерацию, а также строительство детских площадок в каждом микрорайоне. Футбольная инфраструктура должна быть создана в стране в полном виде.

8. Расширить сеть футбольных академий по регионам. Не только через АФФА, клубы и другие государственные учреждения, но и путем привлечения индивидуальных предпринимателей поддержать создание доступных каждому ребенку футбольных школ, носящих имена наших бывших футболистов со званиями, подготовить совместную программу с банко-финансовыми учреждениями для их строительства и завершения строительства, получение кредитов под низкие проценты для целевых приоритетов.

9. На посту президента АФФА проводить календарные пресс-конференции, зеркально представлять общественности футбольную жизнь страны, доводить перспективные планы развития, обсуждать состояние использования финансовых ресурсов в сравнительной форме. Проведение последовательного мониторинга соответствующих структур.

10. Параллельно с применением и реализацией указанных положений обязательным является повышение продуктивности, конкурентоспособности, продвижение азербайджанского футбола на уровне национальных сборных и клубов на новый, профессиональный этап. Это означает оживление футбольной жизни страны, ее популярность, массовый рост интереса зрителей и болельщиков, постоянное развитие детского и юношеского футбола.

Отметим, что отчетно-выборная конференция АФФА пройдет 2 апреля в отеле "Baku Marriott Boulevard" и начнется в 10:00.

İdman.biz