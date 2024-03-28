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Сколько Лунев тратит в Баку?

Азербайджанский футбол
Новости
28 Марта 2024 23:45
Сколько Лунев тратит в Баку?

İdman.biz сообщает, что вратарь «Карабаха» и сборной России Андрей Лунев рассказал, сколько денег тратит за один месяц в Азербайджане.

- Ты говорил, что тратишь примерно 100-200 тысяч рублей в месяц. Это было в Германии?

- Это я в России столько тратил. А в Германии, честно говоря, не знаю. У меня там только на аренду машины и квартиры уходило 5000 евро.

- В Азербайджане траты уменьшились?

- Конечно. Скажем так, полторашка евро на квартиру. Тысячу надо на машину. Садик для ребенка - там ерунда, немного выходит. На бензин нормально уходит. Тяжело сказать, сколько точно уходит в месяц. На все вместе где-то 4000-5000 евро получается, - сказал Лунев в беседе с корреспондентом Sport24.

İdman.biz

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