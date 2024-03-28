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"Потренировать на уровне сборной Азербайджана - хороший вариант для Черчесова"

Азербайджанский футбол
Новости
28 Марта 2024 16:59
"Потренировать на уровне сборной Азербайджана - хороший вариант для Черчесова"

İdman.biz сообщает, что бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на слухи о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу. Ранее источники «Чемпионата» сообщили, что Черчесов входит в тройку кандидатов на пост тренера азербайджанцев. При этом в местной федерации футбола заявили, что пока не делали никому официальных предложений.

«У Черчесова есть иностранный опыт. Сборная Азербайджана - своя команда. Раньше они входили в Советский Союз, Станислав там играл. Потренировать на уровне сборной - хороший вариант для Черчесова. Клубы тренировал, сборную России тоже. Успехи у него есть», - сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

İdman.biz

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