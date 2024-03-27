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Ариф Асадов: "Я сказал ему, что ты должен понимать, что в сборной" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
27 Марта 2024 16:37
Ариф Асадов: "Я сказал ему, что ты должен понимать, что в сборной" - ВИДЕО

"У нас нехватка игроков. Филип Озобич и Эдди Исрафилов уже давно играют за сборную".

İdman.biz сообщает, что об этом заявил тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов, который был гостем программы "İdman Bizdə".

Опытный специалист рассказал о вариантах для сборной. Он рассказал, что имел личные беседы с Эдди Исрафиловым во время тренировки:

"Негативное мнение о нем сложилось после красной карточки, которую он получил в игре против Бельгии. Я имел это в виду. Когда я пригласил Эдди, то поговорил с ним в первый же день. Я сказал, что его шаг не был хорошо воспринят общественностью. Ты должен понимать, что в сборной. Ты выступаешь под нашим национальным флагом. Ты должен уважать все эти атрибуты. Исрафилов тоже хорошо воспринял нашу беседу. Думаю, что и в игре он себя показал неплохо".

Асадов также оценил игру новых игроков, приглашенных в сборную:

«Мы использовали Эмиля Мустафаева, Рзу Джафарова, Амина Сейдиева. Вам просто нужно развить игрока, чтобы можно было с ним играть и создавать конкуренцию. Эмиль не играет в своем клубе 90 минут, но показал себя с хорошей стороны. Мы уже видели, что нашли на эту позицию футболиста. В дальнейшем все зависит от них самих. Если будет конкуренция, тот, кто окажется сильнее, будет играть в основном составе».

Отметим, что в "Серии ФИФА-2024" сборная Азербайджана выиграла у Монголии со счетом 1:0 и сыграла вничью с Болгарией - 1:1.

Эмин Ага

İdman.biz

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