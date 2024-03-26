Итоговая встреча по Жуниньо: игрок "Карабаха" как замена Абубакара

«Бешикташ» не отстает от нападающего «Карабаха» Олавио Жуниньо.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Fotomaç", "черные орлы" рассматривают бразильца как замену Винсенту Абубакару.

Представители Стамбула продолжают переговоры о снижении запрошенной "Карабахом" суммы в 8 миллионов евро. Сообщается, что итоговая встреча по этому трансферу состоится между турецким спортивным директором Саметом Айбабой и руководством "Карабаха" в ближайшее время.

Отметим, что за свою карьеру Жуниньо забил 44 гола и отдал 12 результативных передач в 217 официальных матчах.

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