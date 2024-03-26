Плюсы и минусы сборной - АНАЛИТИКА

Завершился проект «FİFA series - Edition 2024», организованный ФИФА впервые в Баку.

Как сообщает İdman.biz, во втором матче сборная Азербайджана встретилась с Болгарией.

По ходу матча наша команда проявила решимость, боролась до конца и сравняла счет на последних минутах. Муса Гурбанлы забил решающий мяч за три минуты до конца - 1:1.

Первое серьезное испытание

Встречу с Болгарией можно считать первым серьезным испытанием сборной Азербайджана в 2024 году. Правда, это была вторая игра команды. Однако серьезно относиться к матчу с Монголией сложно. В любом случае встречи с соперником, «ползущим» в конце второй сотни рейтинга ФИФА, недостаточно, чтобы оценить силу нашей команды. Более того, после поединка с представителем азиатского футбола, а также слабой командой, защищавшейся почти до ворот на протяжении 90 минут, нашу сборную ждало настоящее испытание. Это чувствовалось и по стартовому составу Арифа Асадова, исполняющего обязанности главного тренера. В основной состав были возвращены ведущие члены команды Шахруддин Магомедалиев, Торал Байрамов, Эдди Исрафилов, Рахиль Мамедов. Команда стартовала более оптимальным стартовым составом, близким к тому, к чему мы привыкли по отборочным играм ЕВРО-2024.

Слабый, но европейский футбол

Конечно, сборная Болгарии переживает один из самых слабых периодов в своей истории. Этот регресс продолжается уже давно. Фиаско соперника на отборочном этапе ЕВРО-2024 тому подтверждение. Болгары, финигировавшие последними в своей группе после Литвы, которую нельзя считать футбольной страной, завершили цикл без побед. Но, несмотря на это, встреча с Болгарией означает поединок с европейским представителем. При этом в любом случае наш соперник занимает 83-е место в рейтинге ФИФА, опережая нашу команду на 30 позиций. Наличие игроков, выступающих в разных странах Европы, также свидетельствует о силе соперника.

Полезный

Ни для кого не секрет, насколько полезны товарищеские игры в марте. Эти матчи являются подготовкой к финальному этапу, который пройдет летом для больших команд и осенью для остальных. С точки зрения подготовки эти встречи важны и для сборной Азербайджана, которая в сентябре начнет выступать в Лиге наций. Конечно, по сравнению с матчем с Монголией, экзамен против Болгарии в этом плане должен быть более полезным. Более того, не проигрыш более сильному сопернику также приносит дополнительные очки в рейтинг ФИФА и повышает уверенность игроков в своих силах. Начало 2024 года с двумя беспроигрышными матчами дает более-менее повод задуматься оптимистично и вселить надежду в болельщиков.

Борьба до конца

Не только результат, но и игра сборной создает положительное мнение. Во встрече с болгарами, выступающими в более сильных лигах и известных клубах, превосходящая практически по всем компонентам наша команда произвела лишь приятное впечатление. Превосходство, зафиксированное во владении мячом и количестве ударов, показывает, что сборная отставала от соперника только в счете. Наша команда даже могла победить. Поскольку это был товарищеский матч, нельзя расстраиваться, что такое преимущество не отразилось на результате. В любом случае ярких моментов в мартовских матчах было достаточно. Одна из них - поздний забитый гол в обоих матчах. Борясь до последних секунд, наша сборная порадовалась победе в игре с Монголией и ничьей в поединке с Болгарией. Это дает болельщикам повод верить в сборную до конца, ждать от команды гола до финального свистка.

Остался один шанс

Конечно, не упускается из виду и негативная сторона мартовских игр. Самая большая проблема - неуверенность в отношении главного тренера. Потому что главная цель - подготовить команду к Лиге наций. Если Ариф Асадов возглавил команду в этих матчах, то неясно, кто окажется на этой позиции осенью. Было бы лучше, чтобы этот специалист был определен заранее и руководил сборной в состоявшихся в последние дни матчах. Но не исключено, что Асадов останется на своем посту, и если это произойдет, то можно будет увидеть пользу товарищеских матчей в марте. В противном случае у нового главного тренера останется лишь один шанс подготовиться к более серьезным испытаниям. Это июньское «окно» для товарищеских матчей. Пока на это время согласован один матч - встреча с Албанией. Ожидается, что будет найден еще один соперник. В любом случае у нового тренера будут одни сборы и один шанс.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz