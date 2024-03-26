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Станислав Черчесов - кандидат на пост главного тренера сборной Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
26 Марта 2024 10:40
Станислав Черчесов - кандидат на пост главного тренера сборной Азербайджана

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов является кандидатом на пост главного тренера сборной Азербайджана.

Станислав Черчесов - один из трёх кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана. Как передает İdman.biz, об этом "Чемпионату" сообщил источник, знакомый с ситуацией. Федерация футбола Азербайджана ещё не сделала предложение тренеру, но включила его в шорт-лист кандидатов.

Напомним, последним местом работы 60-летнего российского специалиста остаётся венгерский клуб "Ференцварош", который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской "Легией", московским "Динамо", "Амкаром", "Тереком" (ныне "Ахмат"), сочинской "Жемчужиной" и "Спартаком".

İdman.biz

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