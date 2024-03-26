"Мы должны извлечь урок из игры с Азербайджаном"

«Мы упустили победу в последний момент».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил защитник Болгарии Алекс Петков после встречи с Азербайджаном в рамках проекта «FİFA series – Edition 2024».

24-летний защитник признался, что на последних минутах они столкнулись с сильным давлением со стороны команды соперника:

«Ближе к концу мы столкнулись с сильным давлением со стороны хозяев поля. У нас было несколько хороших моментов, но мы не смогли ими воспользоваться. Не думаю, что усталость сыграла роль на последних минутах. Нам остается толькоизвлечь урок из игры с Азербайджаном. В раздевалке всем было грустно. Турнир стал для нас хорошим испытанием».

Отметим, что в матчах со сборными Танзании и Азербайджана Алекс Петков находился на поле 90 минут.

İdman.biz