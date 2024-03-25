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Черчесов: "Лунев сделал правильный шаг, перейдя в "Карабах"

Азербайджанский футбол
Новости
25 Марта 2024 22:22
Черчесов: "Лунев сделал правильный шаг, перейдя в "Карабах"

Одним из российских футболистов, выступающих за границей, является голкипер Андрей Лунев. Сначала он отправился в Германию и выступал за "Байер" из Леверкузена. Однако позднее он перебрался в "Карабах". İdman.biz сообщает, что об этом высказался бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

- Жалко, что мы не посмотрели Лунева, который, наверное, должен был играть с Парагваем. С Луневым я встречался в Германии, как раз мы тогда в Леверкузене играли, он к нам приехал в гостиницу и мы долго разговаривали. Он сделал правильный шаг, перейдя в "Карабах", - приводит слова Черчесова "Матч ТВ".

İdman.biz

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