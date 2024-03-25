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"Ферги-тайм" по-азербайджански

Азербайджанский футбол
Аналитика
25 Марта 2024 22:10
"Ферги-тайм" по-азербайджански

Сборная Азербайджана завершила Серию ФИФА ничьей против Болгарии - 1:1. Результат оказался трудовым, а хозяева поля ушли от поражения незадолго до конца встречи после удара Мусы Гурбанлы.

Как передает İdman.biz, в первую очередь, надо отметить, что игра получилась достаточно мобильной. Хозяева поля практически с ходу пошли в атаку и уже на первых минутах мог отличиться Бахлул Мустазаде, замыкавший подачу с фланга. Наша команда действовала достаточно вариативно впереди, пробовала разные варианты, держа в напряжении оборону соперника. Было видно, что футболисты действуют с большим желанием. При этом, сборная Азербайджана прессинговала высоким блоком и поначалу болгары редко выбивались на оперативный простор.

Впрочем, ближе к перерыву гости заиграли активнее и даже где-то перехватили инициативу.
В целом, выбор Арифа Асадова в плане стартового состава оправдался. Шахруддин Магомедалиев сделал спасительный сейв на исходе первого тайма, активны были Рамиль Шейдаев и Ренат Дадашов, чья атакующая связка определенно имеет перспективы, присутствие Торала Байрамова добавляла остроты нападению и монолитности обороне, тогда как Джошгун Диниев «держал» центр.

После перерыва игра продолжилась в том же ритме. С той лишь разницей, что соперник смог открыть счет усилиями Филипа Крастева. Асадов, желая освежить атаку, бросил в бой и Мусу Гурбанлы с Эмилем Мустафаевым, и именно Муса смог спасти матч, восстановив равновесие на 87-й минуте. Определенно, поздние голы становятся фишкой сборной Азербайджана, учитывая и мяч в компенсированное время в матче с Монголией. Получается своеобразный «Ферги-тайм», если брать в расчет золотые образцы клубного футбола.

В принципе, ничья устроила обе команды, но куда важнее показанная игра с дальнейшей перспективой на отборочные матчи. Прошедшие встречи Серии ФИФА получились достаточно интересными, сборная смогла показать свой текущий уровень и есть определенные перспективы роста. К тому же А.Асадов плодотворно провел последние месяцы и смог подготовить коллектив. Продолжит ли он работу у руля сборной пока неизвестно, однако наставник доказал, что ему по плечу эта задача. Словом, март для команды получился достаточно событийным и интересным.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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