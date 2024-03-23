Единственный кандидат на пост президента АФФА

Определились кандидаты на пост президента и исполкома АФФА.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

В соответствии с требованиями статьи 34 Устава Организации президент АФФА и члены Исполкома будут избраны на очередной отчетно-выборной конференции, которая состоится 2 апреля 2024 года.

Согласно пункту 4 статьи 34 Устава, кандидаты в Исполнительный комитет должны предлагаться членами АФФА только непосредственно через членов не позднее, чем за 10 дней до даты отчетно-выборной конференции.

По истечении указанного срока на пост президента АФФА был выдвинут только один кандидат. Это президент SOCAR Ровшан Наджаф.

Также объявлены кандидаты в члены исполкома.

Кандидат в президенты АФФА

1. Ровшан Наджаф – от ПФК «Нефтчи» через Общественное объединение «Профессиональная футбольная лига».

Кандидаты в члены Исполкома АФФА

Общественное объединение «Профессиональная футбольная лига» – 5 мест

1. Самед Гурбанов – ПФК «Нефтчи».

2. Фарид Мансуров – от Общественного объединения «Профессиональная футбольная лига».

3. Хаял Джафаров – от ФК «Сумгаит».

4. Гурбан Гурбанов – от ФК «Карабах».

5. Магсуд Адыгезалов – от ФК «Сабах».

Общественный союз региональных футбольных федераций – 3 места

1. Эльшад Насиров - от Общественного объединения Западная региональная федерация футбола.

2. Балакиши Гасымов – от Общественного объединения «Северная региональная федерация футбола».

3. Сархан Гаджиев - от Общественного объединения Областной федерации футбола.

Общественный союз общественных футбольных организаций – 2 места

1. Конуль Мехтиева - от Общественного союза общественных футбольных организаций.

2. Заур Ахундов – от Общественного Союза Всеазербайджанских любителей футбола.

Общественное объединение «Федерации полевого футбола» – 2 места

1. Ульви Мансуров – от Федерации футзала Азербайджана.

2. Лейла Халилова - от Федерации студенческого футбола Азербайджана.

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