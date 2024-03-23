Нападающий сборной Болгарии: "Мы видели, как они играли против "Байера"

«Азербайджан - более серьезная команда».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок сборной Болгарии Александр Колев.

31-летний форвард поделился своими мыслями перед игрой с Азербайджаном. Он сказал, что они хорошо проанализировали нашу команду:

"Половина сборной Азербайджана играет в "Карабахе". Мы видели, как они играли против «Байера». Все зависит от нас. Надеюсь, победа над Танзанией придаст нам уверенности. Мы не побеждали 1,5 года. Конечно, нагрузка ложится на всех. У нас очень хорошие игроки. Надеемся на победу и хорошую игру».

Отметим, что в Баку в рамках серии FIFA Series 2024 день назад Болгария обыграла Танзанию со счетом 1:0. 25 марта болгары сыграют против Азербайджана.

İdman.biz