«Я никогда не видел такого слабого соперника в футбольной истории Азербайджана».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер сборной Азербайджана U-18 Эльхан Абдуллаев.

Он прокомментировал матч Азербайджан-Монголия (1:0), проведенный в рамках проекта "FIFA series-Edition 2024", впервые организованного ФИФА в Баку. Абдуллаев заявил, что сборная Азербайджана никогда не боролась с таким соперником:

"Откровенно говоря, бывают игры, в которых наши болельщики требуют 3 очка от команды. Болельщики справедливо хотели, чтобы сборная победила. Если бы мы не можем забить такому слабому сопернику, то делать с сильными? В сентябре нас ждут серьёзные соперники в Лиге наций. Мы будем бороться с такими соперниками, как Швеция, Словакия, Эстония. Если мы сегодня не забиваем на протяжении 90 минут и отличаемся лишь на 90+1-й минуте в игре с таким слабым соперником, то я не знаю, что нас ждет завтра. Но время еще есть».

По его словам, вопрос с вакантным местом главного тренера в сборной должен быть решен как можно скорее:

"Потому что времени у нас очень мало. Должен прийти новый тренер и объяснить футболистам, как и каким образом забивать голы".

Отметим, что свою следующую игру сборная Азербайджана проведет против Болгарии.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz