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"Спартак" приезжает в Баку всего с одним нападающим - СОСТАВ

Азербайджанский футбол
Новости
22 Марта 2024 17:24
"Спартак" приезжает в Баку всего с одним нападающим - СОСТАВ

"Спартак" объявил состав команды, который привезет в Баку на товарищеский матч.

İdman.biz сообщает, что представитель Москвы приедет на матч с "Нефтчи" с 18 игроками.

В команде будет 3 вратаря, но нападающий будет только 1.

Вратари: Илья Свинов, Александр Селихов, Илья Тихомиров;
Защитники: Данил Денисов, Георгий Джикия, Леон Классен, Павел Маслов, Томаш Таварес, Никита Чернов, Дмитрий Иванников;
Полузащитники: Тео Бонгонда, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Егор Гуляев, Максим Никифоров, Антон Рошин, Иван Старков;
Нападающие: Александр Соболев.

Отметим, что матч между "Нефтчи" и "Спартаком" состоится 23 марта в 18:00 на "Нефтчи Арене".

İdman.biz

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