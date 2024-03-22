"Спартак" приезжает в Баку всего с одним нападающим - СОСТАВ

"Спартак" объявил состав команды, который привезет в Баку на товарищеский матч.
İdman.biz сообщает, что представитель Москвы приедет на матч с "Нефтчи" с 18 игроками.
В команде будет 3 вратаря, но нападающий будет только 1.
Вратари: Илья Свинов, Александр Селихов, Илья Тихомиров;
Защитники: Данил Денисов, Георгий Джикия, Леон Классен, Павел Маслов, Томаш Таварес, Никита Чернов, Дмитрий Иванников;
Полузащитники: Тео Бонгонда, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Егор Гуляев, Максим Никифоров, Антон Рошин, Иван Старков;
Нападающие: Александр Соболев.
Отметим, что матч между "Нефтчи" и "Спартаком" состоится 23 марта в 18:00 на "Нефтчи Арене".
İdman.biz