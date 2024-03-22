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Ждать ли голевую феерию в матче с Монголией, или с надеждой на удачный старт

Азербайджанский футбол
Аналитика
22 Марта 2024 12:36
Ждать ли голевую феерию в матче с Монголией, или с надеждой на удачный старт

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет первый официальный матч в сезоне. В рамках Серии ФИФА она сыграет в Баку товарищескую встречу с Монголией. И есть все предпосылки к том, что хозяева поля смогут отпраздновать победу.

Как сообщает İdman.biz, отличительной особенностью предстоящей встречи является то, что мы не выбирали себе соперника по контрольной игре. Фактически все сделала ФИФА, которая сформировала группы таким образом, что в них попали команды из разных континентов. Соответственно, и уровень у них различается. Ведь после матча с Монголией подопечных Арифа Асадова 25 марта ждет противостояние с Болгарией, которое будет отличаться по своему накалу.

Матч с Монголией является хорошим шансом проверить в деле вариативность атакующей линии. У хозяев поля наверняка будет полная свобода действий и они постараются сыграть первым номером. Это отметил и А.Асадов, отмечая особенность стратегии в предстоящем матче. В этом смысле интересно, как наша команда будет взламывать оборону соперника, который, как правило, строит оттуда всю игру. Если посмотреть на статистику Монголии в последних встречах, то они неизменно проигрывали с разницей в один мяч. В отборочных встречах чемпионата мира команда дважды со счетом 0:1 уступила Афганистану, а до того в товарищеской игре потерпела поражение от Вануату - 0:1. Также была ничья с Ливаном (0:0) и поражение от Индии - 0:2.

Словом, со взятием ворот у нашего соперника настоящая беда. Возможно, в плане организации игры и дисциплины все у азиатской сборной в порядке, но в атаке большие проблемы.

Не исключено, что Ариф Асадов будет экспериментировать с составом и проверит в деле различных футболистов. Например, полузащитника Эмиля Мустафаева, выступающего на Украине. С другой стороны, оборонительная линия команды достаточно монолитна и ее костяк составляют игроки "Карабаха": Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев.

Словом, встреча с Монголией является одновременно как полем для экспериментов, так и возможностью сыграть на результат. И хозяева поля могут успешно решить обе эти задачи.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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