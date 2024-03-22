33-й старт

Сборная Азербайджана сегодня встретится с Монголией.
Как сообщает İdman.biz, матч, который пройдет в Баку, станет первым матчем нашей сборной в 2024 году.
С этим поединком наша команда начнет свой 33-й футбольный год. Наша команда, сыгравшая свой первый официальный матч 17 сентября 1992 года, 32 календарных года проводила международные матчи.
Если посмотреть статистику стартовых игр нашей сборной, то только в 6 из 32 предыдущих лет наша команда начинала с победы. Последний успешный старт случился в 2017 году. Тогда наша сборная порадовалась победе над Катаром (2:1).
В первых товарищеских играх года было 10 ничьих. Нулевая ничья в Анталье с Молдовой в 2018 году стала последним подобным исходом.
Команда проиграла 16 первых встреч. В 7 из этих поражений был зафиксирован крупный счет.
Наша команда начинает с поражений в последние 5 лет. Сборная, находящаяся в "черной полосе" с 2019 года, должна положить конец этой печальной традиции во встрече с Монголией.
17 сентября 1992 года. Гурджаани. ТМ (товарищеский матч). Грузия – Азербайджан – 6:3
25 мая 1993 года. Гянджа. ТМ. Азербайджан – Грузия – 1:0
19 апреля 1994 года. Та Гали. ТМ. Мальта – Азербайджан – 5:0
29 марта 1995 года. Кошице. ЧЕ (Чемпионат Европы). Словакия – Азербайджан – 4:1
15 февраля 1996 года. Ларнака. ТМ. Эстония – Азербайджан – 0:0
1 марта 1997 года. Ларнака. ТМ. Азербайджан – Эстония – 0:2
22 марта 1998 года. Баку. ТМ. Азербайджан – Молдова – 1:0
6 марта 1999 года. Ларнака. ТМ. Азербайджан – Эстония – 2:2
6 февраля 2000 года. Такали. ТМ. Мальта – Азербайджан – 3:0
15 февраля 2001 года. Албена. ТМ. Узбекистан – Азербайджан – 2:1
20 февраля 2002 года. София. ТМ. Болгария – Азербайджан – 3:0
12 февраля 2003 года. Подгорица. ЧЕ. Сербия и Черногория – Азербайджан – 2:2
18 февраля 2004 г. Рамат – Ганн. ТМ. Израиль – Азербайджан – 6:0
21 января 2005 г. Порт-оф-Спейн. ТМ. Тринидад и Тобаго – Азербайджан – 1:0
28 февраля 2006 года. Баку. ТМ. Азербайджан – Украина – 0:0
7 февраля 2007 года. Карши. ТМ. Узбекистан – Азербайджан – 0:0
3 февраля 2008 года. Анталья. ТМ. Азербайджан – Казахстан – 0:0
1 февраля 2009 года. Дубай. ТМ. Азербайджан – Узбекистан – 1:1
25 февраля 2010 года. Амман. ТМ. Иордания – Азербайджан – 0:2
9 февраля 2011. Дубай. ТМ. Азербайджан – Венгрия – 0:2
24 февраля 2012. Дубай. ТМ. Азербайджан – Сингапур – 2:2
1 февраля 2013. Дубай. ТМ. Азербайджан – Узбекистан – 0:0
5 марта 2014. Дубай. ТМ. Азербайджан – Филиппины – 1:0
28 марта 2015. Пряжка. ЧЕ. Азербайджан – Мальта – 2:0
26 марта 2016. Анталья (Турция). ТМ. Азербайджан – Казахстан – 0:1
9 марта 2017. Доха. ТМ. Катар – Азербайджан – 1:2
30 января 2018. Анталья (Турция). ТМ. Азербайджан – Молдова – 0:0
21 марта 2019. Загреб. ЧЕ. Хорватия – Азербайджан – 2:1
5 сентября 2020 года. Баку. ЛН (Лига Наций). Азербайджан – Люксембург – 1:2
24 марта 2021. Турин (Италия). ЧМ (отборочный этап чемпионата мира). Португалия - Азербайджан -1:0
25 марта 2022. Та-Гали. ТМ. Мальта – Азербайджан – 1:0
24 марта 2023. Линц. ЧЕ. Австрия – Азербайджан – 4:1
Отметим, что матч Азербайджан-Монголия, который пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:00.
Вугар Хейруллаев
İdman.biz