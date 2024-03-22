33-й старт

Сборная Азербайджана сегодня встретится с Монголией.

Как сообщает İdman.biz, матч, который пройдет в Баку, станет первым матчем нашей сборной в 2024 году.

С этим поединком наша команда начнет свой 33-й футбольный год. Наша команда, сыгравшая свой первый официальный матч 17 сентября 1992 года, 32 календарных года проводила международные матчи.

Если посмотреть статистику стартовых игр нашей сборной, то только в 6 из 32 предыдущих лет наша команда начинала с победы. Последний успешный старт случился в 2017 году. Тогда наша сборная порадовалась победе над Катаром (2:1).

В первых товарищеских играх года было 10 ничьих. Нулевая ничья в Анталье с Молдовой в 2018 году стала последним подобным исходом.

Команда проиграла 16 первых встреч. В 7 из этих поражений был зафиксирован крупный счет.

Наша команда начинает с поражений в последние 5 лет. Сборная, находящаяся в "черной полосе" с 2019 года, должна положить конец этой печальной традиции во встрече с Монголией.

17 сентября 1992 года. Гурджаани. ТМ (товарищеский матч). Грузия – Азербайджан – 6:3

25 мая 1993 года. Гянджа. ТМ. Азербайджан – Грузия – 1:0

19 апреля 1994 года. Та Гали. ТМ. Мальта – Азербайджан – 5:0

29 марта 1995 года. Кошице. ЧЕ (Чемпионат Европы). Словакия – Азербайджан – 4:1

15 февраля 1996 года. Ларнака. ТМ. Эстония – Азербайджан – 0:0

1 марта 1997 года. Ларнака. ТМ. Азербайджан – Эстония – 0:2

22 марта 1998 года. Баку. ТМ. Азербайджан – Молдова – 1:0

6 марта 1999 года. Ларнака. ТМ. Азербайджан – Эстония – 2:2

6 февраля 2000 года. Такали. ТМ. Мальта – Азербайджан – 3:0

15 февраля 2001 года. Албена. ТМ. Узбекистан – Азербайджан – 2:1

20 февраля 2002 года. София. ТМ. Болгария – Азербайджан – 3:0

12 февраля 2003 года. Подгорица. ЧЕ. Сербия и Черногория – Азербайджан – 2:2

18 февраля 2004 г. Рамат – Ганн. ТМ. Израиль – Азербайджан – 6:0

21 января 2005 г. Порт-оф-Спейн. ТМ. Тринидад и Тобаго – Азербайджан – 1:0

28 февраля 2006 года. Баку. ТМ. Азербайджан – Украина – 0:0

7 февраля 2007 года. Карши. ТМ. Узбекистан – Азербайджан – 0:0

3 февраля 2008 года. Анталья. ТМ. Азербайджан – Казахстан – 0:0

1 февраля 2009 года. Дубай. ТМ. Азербайджан – Узбекистан – 1:1

25 февраля 2010 года. Амман. ТМ. Иордания – Азербайджан – 0:2

9 февраля 2011. Дубай. ТМ. Азербайджан – Венгрия – 0:2

24 февраля 2012. Дубай. ТМ. Азербайджан – Сингапур – 2:2

1 февраля 2013. Дубай. ТМ. Азербайджан – Узбекистан – 0:0

5 марта 2014. Дубай. ТМ. Азербайджан – Филиппины – 1:0

28 марта 2015. Пряжка. ЧЕ. Азербайджан – Мальта – 2:0

26 марта 2016. Анталья (Турция). ТМ. Азербайджан – Казахстан – 0:1

9 марта 2017. Доха. ТМ. Катар – Азербайджан – 1:2

30 января 2018. Анталья (Турция). ТМ. Азербайджан – Молдова – 0:0

21 марта 2019. Загреб. ЧЕ. Хорватия – Азербайджан – 2:1

5 сентября 2020 года. Баку. ЛН (Лига Наций). Азербайджан – Люксембург – 1:2

24 марта 2021. Турин (Италия). ЧМ (отборочный этап чемпионата мира). Португалия - Азербайджан -1:0

25 марта 2022. Та-Гали. ТМ. Мальта – Азербайджан – 1:0

24 марта 2023. Линц. ЧЕ. Австрия – Азербайджан – 4:1

Отметим, что матч Азербайджан-Монголия, который пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:00.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz