Сборная Азербайджана против родоначальников футбола

Сборная Азербайджана U 21 сегодня проведет свою очередную игру.

İdman.biz сообщает, что наша сборная встретится с Англией в отборочном раунде ЕВРО-2025.

Подопечные Самира Алиева примут в Баку родоначальников футбола. Встреча пройдет в Сураханах.

Наша сборная, имеющая на счету три очка, постарается обыграть сильного соперника, чтобы пополнить свой актив. Наша команда через четыре дня примет Украину.

Отметим, что в другом матче группы Люксембург примет Сербию.

Отборочный раунд ЕВРО-2025.

Группа F

22 марта

16:00. Азербайджан - Англия

Судья: Антони Бандич (Босния и Герцеговина).

Баку. «Азерсун Арена»

1 Украина 5 5 0 0 12-2 15 2 Англия 5 4 0 1 20-4 12 3 Сербия 5 3 0 2 7-13 9 4 Азербайджан 4 1 0 3 3-6 3 5 Люксембург 6 1 0 5 3-15 3 6 Северная Ирландия 5 1 0 4 2-7 3

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