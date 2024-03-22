Сборная Азербайджана против родоначальников футбола

Сборная Азербайджана U 21 сегодня проведет свою очередную игру.
İdman.biz сообщает, что наша сборная встретится с Англией в отборочном раунде ЕВРО-2025.
Подопечные Самира Алиева примут в Баку родоначальников футбола. Встреча пройдет в Сураханах.
Наша сборная, имеющая на счету три очка, постарается обыграть сильного соперника, чтобы пополнить свой актив. Наша команда через четыре дня примет Украину.
Отметим, что в другом матче группы Люксембург примет Сербию.
Отборочный раунд ЕВРО-2025.
Группа F
22 марта
16:00. Азербайджан - Англия
Судья: Антони Бандич (Босния и Герцеговина).
Баку. «Азерсун Арена»
|
1
|
Украина
|
5
|
5
|
0
|
0
|
12-2
|
15
|
2
|
Англия
|
5
|
4
|
0
|
1
|
20-4
|
12
|
3
|
Сербия
|
5
|
3
|
0
|
2
|
7-13
|
9
|
4
|
Азербайджан
|
4
|
1
|
0
|
3
|
3-6
|
3
|
5
|
Люксембург
|
6
|
1
|
0
|
5
|
3-15
|
3
|
6
|
Северная Ирландия
|
5
|
1
|
0
|
4
|
2-7
|
3
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