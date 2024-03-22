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Сборная Азербайджана против родоначальников футбола

Азербайджанский футбол
Новости
22 Марта 2024 00:45
Сборная Азербайджана против родоначальников футбола

Сборная Азербайджана U 21 сегодня проведет свою очередную игру.

İdman.biz сообщает, что наша сборная встретится с Англией в отборочном раунде ЕВРО-2025.

Подопечные Самира Алиева примут в Баку родоначальников футбола. Встреча пройдет в Сураханах.

Наша сборная, имеющая на счету три очка, постарается обыграть сильного соперника, чтобы пополнить свой актив. Наша команда через четыре дня примет Украину.

Отметим, что в другом матче группы Люксембург примет Сербию.

Отборочный раунд ЕВРО-2025.
Группа F
22 марта
16:00. Азербайджан - Англия
Судья: Антони Бандич (Босния и Герцеговина).
Баку. «Азерсун Арена»

1

Украина

5

5

0

0

12-2

15

2

Англия

5

4

0

1

20-4

12

3

Сербия

5

3

0

2

7-13

9

4

Азербайджан

4

1

0

3

3-6

3

5

Люксембург

6

1

0

5

3-15

3

6

Северная Ирландия

5

1

0

4

2-7

3

İdman.biz

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