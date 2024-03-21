Бахлул Мустафазаде: "Несмотря на усталость, будем работать с удвоенной ответственностью"

«Мы ждем игр с командами с другой футбольной культурой. Для нас это будет отличный опыт».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист сборной Азербайджана Бахлул Мустафазаде.

Свое мнение о матче он озвучил на пресс-конференции, состоявшейся на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова перед игрой Азербайджан-Монголия, которая пройдет в рамках проекта "FIFA Series - Edition 2024". Мустафазаде отметил, что атмосфера в команде находится на высоком уровне:

"Все идет хорошо. Несмотря на усталость, игроки сборной будут работать с удвоенной ответственностью».

Защитник "Карабаха" также рассказал об играх, сыгранных с немецким клубом "Байер" в 1/8 финала Лиги Европы (2:2, 2:3):

"Весь азербайджанский народ был рад борьбе против «Байера». Если 100-миллионный игрок не может забить, то и мой промах не сильно на меня действует».

Отметим, что на турнире «Серия FIFA - Edition 2024» сборная Азербайджана встретится 22 марта с Монголией и с Болгарией 25 марта. Обе встречи пройдут в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz