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18-й в сборной - Асадов

Азербайджанский футбол
Новости
21 Марта 2024 17:27
18-й в сборной - Асадов

Матч между Азербайджаном и Монголией станет дебютом Арифа Асадова на посту главного тренера нашей сборной.

İdman.biz сообщает, что специалист, временно исполняющий эту должность, станет 18-м тренером в истории сборной.

На данный момент сборной руководили 17 специалистов. Двое из них - Назим Сулейманов и Махмуд Гурбанов, как и Асадов, временно возглавляли сборную., оставшуюся без главного тренера. Помимо этого, эту должность по краткосрочному соглашению занимал и Джиоко Гаджиевски. В одной встрече эту задачу выполнил тренерский корпус во главе с Казбеком Туаевым и Агасалимом Мирджавадовым.

Из 17 специалистов 11 были местными, 6 - легионерами. Асадов войдет в историю как 12-й местный тренер.

Отметим, что матч между Азербайджаном и Монголией пройдет 22 марта на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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