21 Марта 2024
RU

"Сразу такие эмоции от людей, которых встречаешь, которых давно не видел" - Лунев

Азербайджанский футбол
Новости
20 Марта 2024 19:31
"Сразу такие эмоции от людей, которых встречаешь, которых давно не видел" - Лунев

Вратарь азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунев поделился эмоциями от возвращения в сборную России, а также рассказал, сколько минут хотел бы провести на поле в предстоящих матчах с Сербией и Парагваем. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», последний вызов голкипера в сборную России состоялся в конце 2021 года, а последний матч Лунева за национальную команду - в ноябре 2018 года со Швецией (0:2) в рамках Лиги наций УЕФА.

«Меня давно не было в сборной. Два года. Соскучился ли? Естественно! Ностальгия. Сразу такие эмоции от людей, которых встречаешь, которых давно не видел.

Сыграю ли я в мартовских матчах? Хотелось бы сыграть один из двух матчей, естественно. Хотя бы 45 минут. Конечно, хотелось бы сыграть все две игры. Но надо понимать и быть здравомыслящим. У нас четыре вратаря, всем должны дать время, наверное», - сказал Лунев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 21:00. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджан разгромил Молдову - 4:1
20 Марта 20:43
Азербайджанский футбол

Азербайджан разгромил Молдову - 4:1

Сборная Азербайджана по женскому футболу U 17 провела свой последний матч во 2-й группе Лиги Б в рамках II тура отборочного этапа чемпионата Европы
Асим Худиев назначен на игру сборной Греции
20 Марта 20:00
Азербайджанский футбол

Асим Худиев назначен на игру сборной Греции

Очередное назначение получил международный судья-инспектор Асим Худиев
На пути к 60-й победе в истории
20 Марта 18:32
Азербайджанский футбол

На пути к 60-й победе в истории

Сборная Азербайджана проведет свою следующую игру 22 марта
"Он сделал правильный шаг, поехав в Азербайджан"
20 Марта 17:33
Азербайджанский футбол

"Он сделал правильный шаг, поехав в Азербайджан"

"Я не могу сказать, что Лунев стал за два года вратарем европейского уровня, но наблюдать за ним интересно"
Рекорд Гурбана Гурбанова под угрозой
20 Марта 15:12
Азербайджанский футбол

Рекорд Гурбана Гурбанова под угрозой

Определена командная статистика игроков сборной Азербайджана, которая 22 марта проведет свою первую игру в 2024 году
Сборная Азербайджана ждет дебюта в ФИФА Series
20 Марта 14:43
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана ждет дебюта в ФИФА Series

Сборная Азербайджана проведет первые официальные матчи в наступившем году

Самое читаемое

Кроме Жуниньо "Бешикташ" также интересуется Гурбаном Гурбановым и Зубиром
18 Марта 09:52
Азербайджанский футбол

Кроме Жуниньо "Бешикташ" также интересуется Гурбаном Гурбановым и Зубиром

Футбольный директор турецкого клуба Самет Айбаба выступает за то, чтобы видеть его в своей команде
Какой клуб должен тренировать Гурбан Гурбанов? - İdman.biz TV - ВИДЕО
18 Марта 16:08
Азербайджанский футбол

Какой клуб должен тренировать Гурбан Гурбанов? - İdman.biz TV - ВИДЕО

Успешно выступив в Лиге Европы, "Карабах" стал одним из самых обсуждаемых клубов "старого континента"
6 легионеров "Карабаха" приглашены в сборные
18 Марта 19:32
Азербайджанский футбол

6 легионеров "Карабаха" приглашены в сборные

Марко Янкович и Марко Вешович отправились в стан сборной Черногории
Необычный рекорд Салаха
18 Марта 20:51
Мировой футбол

Необычный рекорд Салаха

Египетский нападающий вошел в историю