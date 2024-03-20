"Сразу такие эмоции от людей, которых встречаешь, которых давно не видел" - Лунев

Вратарь азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунев поделился эмоциями от возвращения в сборную России, а также рассказал, сколько минут хотел бы провести на поле в предстоящих матчах с Сербией и Парагваем. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», последний вызов голкипера в сборную России состоялся в конце 2021 года, а последний матч Лунева за национальную команду - в ноябре 2018 года со Швецией (0:2) в рамках Лиги наций УЕФА.

«Меня давно не было в сборной. Два года. Соскучился ли? Естественно! Ностальгия. Сразу такие эмоции от людей, которых встречаешь, которых давно не видел.

Сыграю ли я в мартовских матчах? Хотелось бы сыграть один из двух матчей, естественно. Хотя бы 45 минут. Конечно, хотелось бы сыграть все две игры. Но надо понимать и быть здравомыслящим. У нас четыре вратаря, всем должны дать время, наверное», - сказал Лунев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 21:00. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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