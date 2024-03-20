Первый тренер Андрея Лунева Дмитрий Гуленков прокомментировал его выступление в "Карабахе".
Как сообщает İdman.biz, он заявил, что Андрей достоин играть в сборной России.
Гуленков рассказал, что его воспитанник получил такую возможность благодаря игре в "Карабахе":
"В азербайджанской прессе об Андрее есть положительные отзывы, его считают стабильным вратарем. Я не могу сказать, что Лунев стал за два года вратарем европейского уровня, но наблюдать за ним интересно. Он сделал правильный шаг, поехав в Азербайджан и выступая в еврокубках. Его могли вызвать в сборную России из «Байера», где он сидел в запасе? Конечно, нужно играть».
Отметим, что Лунев, подписавший летом контракт с "Карабахом", сыграл большую роль в выходе команды в 1/8 финала Лиги Европы.
İdman.biz