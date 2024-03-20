Рекорд Гурбана Гурбанова под угрозой

Определена командная статистика игроков сборной Азербайджана, которая 22 марта проведет свою первую игру в 2024 году.

Как сообщает İdman.biz, в основной список временного главного тренера сборной Арифа Асадова вошли 24 игрока, а в резерв - 4 игрока.

Самым опытным членом сборной является Бадави Гусейнов. Он может сыграть свой 68-й матч. Рамиль Шейдаев находится на пороге своего юбилея - своей 60-й игры.

Пять игроков ждут своего дебюта. Рза Джафаров, Эмиль Мустафаев, а также находящиеся в резервном списке Ровлан Мурадов, Орхан Алиев и Абдуллазаде пока не играли за сборную.

Бомбардиром нынешней команды является Эмин Махмудов. На его счету 13 голов.

Если полузащитник забьет еще один гол, он разделит имя лучшего бомбардира в истории страны. У него есть возможность побить рекорд Гурбана Гурбанова.

Отметим, что 22 марта наша сборная встретится с Монголией.

Футболисты Игры Голы Бадави Гусейнов 67 1 Рамиль Шейдаев 59 10 Эмин Махмудов 45 13 Ренат Дадашов 28 3 Бахлул Мустафазаде 27 0 Шахруддин Магомедалиев 26 -33 Эдди Исрафилов 24 0 Салахат Агаев 21 -26 Алексей Исаев 20 1 Джошгун Диниев 20 0 Торал Байрамов 19 1 Эльвин Джафаргулиев 17 1 Рахиль Мамедов 16 0 Эльвин Джамалов 15 0 Филип Озобич 13 1 Муса Гурбанлы 10 1 Кисмет Алиев 8 0 Амин Сейдиев 7 0 Озан Джан Кокчу 6 0 Бахтияр Гасанализаде 4 0 Вусал Искендерли 3 0 Джейхун Нуриев 1 0 Эмиль Мустафаев 0 0 Рза Джафаров 0 0 Орхан Алиев* 0 0 Руфат Абдуллазаде* 0 0 Мурад Хачаев* 1 0 Ровлан Мурадов* 0 0

* - игроки резервного списка

Вугар Хейруллаев

İdman.biz