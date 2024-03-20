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Рекорд Гурбана Гурбанова под угрозой

Азербайджанский футбол
Новости
20 Марта 2024 15:12
Рекорд Гурбана Гурбанова под угрозой

Определена командная статистика игроков сборной Азербайджана, которая 22 марта проведет свою первую игру в 2024 году.

Как сообщает İdman.biz, в основной список временного главного тренера сборной Арифа Асадова вошли 24 игрока, а в резерв - 4 игрока.

Самым опытным членом сборной является Бадави Гусейнов. Он может сыграть свой 68-й матч. Рамиль Шейдаев находится на пороге своего юбилея - своей 60-й игры.

Пять игроков ждут своего дебюта. Рза Джафаров, Эмиль Мустафаев, а также находящиеся в резервном списке Ровлан Мурадов, Орхан Алиев и Абдуллазаде пока не играли за сборную.

Бомбардиром нынешней команды является Эмин Махмудов. На его счету 13 голов.

Если полузащитник забьет еще один гол, он разделит имя лучшего бомбардира в истории страны. У него есть возможность побить рекорд Гурбана Гурбанова.

Отметим, что 22 марта наша сборная встретится с Монголией.

Футболисты

Игры

Голы

Бадави Гусейнов

67

1

Рамиль Шейдаев

59

10

Эмин Махмудов

45

13

Ренат Дадашов

28

3

Бахлул Мустафазаде

27

0

Шахруддин Магомедалиев

26

-33

Эдди Исрафилов

24

0

Салахат Агаев

21

-26

Алексей Исаев

20

1

Джошгун Диниев

20

0

Торал Байрамов

19

1

Эльвин Джафаргулиев

17

1

Рахиль Мамедов

16

0

Эльвин Джамалов

15

0

Филип Озобич

13

1

Муса Гурбанлы

10

1

Кисмет Алиев

8

0

Амин Сейдиев

7

0

Озан Джан Кокчу

6

0

Бахтияр Гасанализаде

4

0

Вусал Искендерли

3

0

Джейхун Нуриев

1

0

Эмиль Мустафаев

0

0

Рза Джафаров

0

0

Орхан Алиев*

0

0

Руфат Абдуллазаде*

0

0

Мурад Хачаев*

1

0

Ровлан Мурадов*

0

0

* - игроки резервного списка

Вугар Хейруллаев

İdman.biz

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