Рекорд Гурбана Гурбанова под угрозой

Определена командная статистика игроков сборной Азербайджана, которая 22 марта проведет свою первую игру в 2024 году.
Как сообщает İdman.biz, в основной список временного главного тренера сборной Арифа Асадова вошли 24 игрока, а в резерв - 4 игрока.
Самым опытным членом сборной является Бадави Гусейнов. Он может сыграть свой 68-й матч. Рамиль Шейдаев находится на пороге своего юбилея - своей 60-й игры.
Пять игроков ждут своего дебюта. Рза Джафаров, Эмиль Мустафаев, а также находящиеся в резервном списке Ровлан Мурадов, Орхан Алиев и Абдуллазаде пока не играли за сборную.
Бомбардиром нынешней команды является Эмин Махмудов. На его счету 13 голов.
Если полузащитник забьет еще один гол, он разделит имя лучшего бомбардира в истории страны. У него есть возможность побить рекорд Гурбана Гурбанова.
Отметим, что 22 марта наша сборная встретится с Монголией.
|
Футболисты
|
Игры
|
Голы
|
Бадави Гусейнов
|
67
|
1
|
Рамиль Шейдаев
|
59
|
10
|
Эмин Махмудов
|
45
|
13
|
Ренат Дадашов
|
28
|
3
|
Бахлул Мустафазаде
|
27
|
0
|
Шахруддин Магомедалиев
|
26
|
-33
|
Эдди Исрафилов
|
24
|
0
|
Салахат Агаев
|
21
|
-26
|
Алексей Исаев
|
20
|
1
|
Джошгун Диниев
|
20
|
0
|
Торал Байрамов
|
19
|
1
|
Эльвин Джафаргулиев
|
17
|
1
|
Рахиль Мамедов
|
16
|
0
|
Эльвин Джамалов
|
15
|
0
|
Филип Озобич
|
13
|
1
|
Муса Гурбанлы
|
10
|
1
|
Кисмет Алиев
|
8
|
0
|
Амин Сейдиев
|
7
|
0
|
Озан Джан Кокчу
|
6
|
0
|
Бахтияр Гасанализаде
|
4
|
0
|
Вусал Искендерли
|
3
|
0
|
Джейхун Нуриев
|
1
|
0
|
Эмиль Мустафаев
|
0
|
0
|
Рза Джафаров
|
0
|
0
|
Орхан Алиев*
|
0
|
0
|
Руфат Абдуллазаде*
|
0
|
0
|
Мурад Хачаев*
|
1
|
0
|
Ровлан Мурадов*
|
0
|
0
* - игроки резервного списка
Вугар Хейруллаев
İdman.biz