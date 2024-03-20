"Реал" - 1-й, "Карабах" - 65-й

Объявлена ​​новая рейтинговая таблица лучших команд Европы.

Как сообщает İdman.biz, в список вошли 415 сильнейших клубов континента.

Азербайджан в таблице представлен 4 командами. «Карабах» занимает 65-е место в списке с 293 очками.

Команда Гурбана Гурбанова опустилась на 2 позиции после ничьей (2:3) в выездном матче Лиги Европы с «Байером». Количество очков нашего представителя не изменилось.

«Нефтчи» занимает 240-е место с 27 баллами. «Сабах» находится на 260-м месте с 20 очками. Столичные клубы поднялись на 2 и 5 мест соответственно. «Габала» находится на 367-м месте с 5 очками.

Отметим, что список возглавляет «Реал» с 2444 очками.

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