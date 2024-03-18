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6 легионеров "Карабаха" приглашены в сборные

Азербайджанский футбол
Новости
18 Марта 2024 19:32
6 легионеров "Карабаха" приглашены в сборные

Игроки чемпиона Азербайджана «Карабаха» приглашены в национальные сборные.

Как сообщает İdman.biz, 6 легионеров команды примут участие в международных матчах.

Марко Янкович и Марко Вешович отправились в стан сборной Черногории. 21 марта их сборная сыграет товарищеский матч с Беларусью, а спустя четыре дня - с Северной Македонией.

Яссин Бензия был вызван в сборную Алжира, а Патрик Андраде - Кабо-Верде. Яссин сыграет против Боливии 23 марта и против ЮАР через 4 дня, а Патрик - против Гайаны 21 марта и Экваториальной Гвинеи через 4 дня.

Спустя два с половиной года Андрей Лунев, вызванный в сборную России в качестве вратаря, получил возможность надеть форму в матчах против Сербии 21 марта и Парагвая 25 марта.

Сборная Грузии, в составе которой присутствует другой наш голкипер "Карабаха" Лука Гугешашвили, сыграет в матче плей-офф ЕВРО-2024. Если Грузия выиграет матч с Люксембургом 21 марта, она выйдет на решающий матч за выход в финальную стадию.

İdman.biz

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