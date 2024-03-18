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Поляки назвали Рахиля Мамедова "Лидером обороны"

Азербайджанский футбол
Новости
18 Марта 2024 16:12
Поляки назвали Рахиля Мамедова "Лидером обороны"

Игрок сборной Азербайджана Рахиль Мамедов продолжает успешное выступление в чемпионате Польши.

İdman.biz сообщает, что 29-летний защитник заставил говорить о себе и в своем последнем матче в составе ЛКС.

Он произвел хорошее впечатление против прошлого чемпиона «Ракува». Польская пресса высоко оценила его игру: «Рахиль провел хорошую игру. Он был лидером защиты лодзинского клуба в матче с чемпионом Польши».

Отметим, что ЛКС, аутсайдер чемпионата, в домашней игре заработал одно очко – 1:1.

İdman.biz

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